Kölner Dom wird zur Sicherheitszone

Massive Polizeipräsenz, ein Böllerverbot und Kultur rund um den Kölner Dom sollen in der Silvesternacht Vorfälle wie vor einem Jahr verhindern. Damals wurden hunderte Frauen Opfer sexueller Übergriffe. Am Mittwoch stellte die Polizei ihr Sicherheitskonzept vor.

Es ist ein schwieriger Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit. Er sei aber sicher, dass dieser gelingen könne, sagte Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies. Die Gegend rund um gotische Kathedrale wird zur Sicherheitszone mit kontrollierten Zugängen, Feuerwerksverbot und Dutzenden neuen Videokameras.

Nach dem LKW-Anschlag von Berlin wurde das Konzept noch einmal aktualisiert, Sperren und grosse Polizeifahrzeuge sollen eine Tat wie in der Hauptstadt verhindern.

Über 2000 Sicherheitskräfte im Einsatz

Rund 1500 Polizeibeamte bietet Mathies auf, zehnmal so viele wie vor einem Jahr. Hinzu kommen weitere 600 Kräfte etwa vom Ordnungsamt und privaten Sicherheitsdiensten. Die Bundespolizei stockt ihr Personal in ganz Nordrhein-Westfalen um das Fünffache auf 800 Beamte auf. 300 werden in Köln sein. Sie sind in Zügen und im Hauptbahnhof präsent. Vor einem Jahr waren schätzungsweise 90 Prozent der Täter gar nicht aus Köln, sie waren mit Zügen angereist.

Für die Kölner Polizei geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch darum, Vertrauen in die Macht des Staates zurückzugewinnen. Ganz Deutschland und auch internationale Medien werden auf die Domstadt schauen.

Die Nacht vom 31. Dezember 2015 zum 1. Januar war in Köln für viele Feierfreudige zum Albtraum geworden. Weit über 1000 zumeist junge Männer bedrängten in Gruppen Frauen sexuell und raubten sie aus. Die überforderte Polizei beschrieb den Mob als enthemmt und aggressiv. Dennoch zog die Polizei am Neujahrsmorgen eine positive Bilanz. «Ausgelassene Stimmung – Feiern weitgehend friedlich» war die Pressemitteilung überschrieben.

Traum statt Trauma

Die Details der Horrornacht wurden erst nach und nach bekannt. Bei den Tätern handelte es sich überwiegend um Männer aus Nordafrika und dem arabischen Raum. Viele von ihnen waren Asylsuchende. Die Kölner Silvesternacht prägte so auch die Einstellung vieler Bundesbürger zu den Flüchtlingen. Rund 1200 Anzeigen wurden in den ersten Wochen 2016 gestellt, etwa 500 betrafen sexuelle Übergriffe.

Die Bilanz der juristischen Aufarbeitung ist dürftig. Gegen etwa 330 Beschuldigte wurde ermittelt. Es kam zu zwei Dutzend Verurteilungen, fast alle aber nur wegen Diebstahl oder Hehlerei. Nur zwei Männer wurden wegen sexueller Delikte belangt. Das Chaos der Silvesternacht und das schlechte Bildmaterial erschwerten die Beweisführung.

Kunst für Stimmung

In diesem Jahr soll auch Kunst für gute Stimmung sorgen. Der Chor «Grenzenlos», bei dem auch junge Flüchtlinge mitmachen, wird auf dem Roncalliplatz am Dom auftreten, am späten Abend dann der Chor «Gospelcologne». Und von 17 Uhr bis in den frühen Neujahrsmorgen werden Dom und angrenzende Gebäude in spektakuläres Licht getaucht.

«Licht-Traum-Raum» heisst die Aktion des Lichtkünstlers Philipp Geist, mit der Worte, Begriffe, Zeichen und Formen an Fassaden projiziert werden. Für die Polizei hat die Inszenierung einen weiteren Vorteil. Notfalls kann der ganze Platz taghell beleuchtet werden. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)