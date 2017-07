«Im Rampenlicht, aber es fehlt die Botschaft»

Herr Classen, was halten Sie von den Demonstrationen in Hamburg gegen den G-20-Gipfel?

Oliver Classen: Ich teile deren Grundanliegen. Die Zivilgesellschaft braucht Sichtbarkeit. Aber um realpolitisch Veränderungen zu bewirken, muss man sich an demokratische Regeln halten. ­Ziviler Ungehorsam sieht anders aus als die Proteste in Hamburg. Er ist vor allem gewaltfrei.

Nur 200 Personen reisten am Mittwoch in einem Sonderzug von Basel nach Hamburg.

Strassenaktivismus war in der Schweiz schon immer eine Sache von wenigen. Es geht ja auch um ein Wochenende in Hamburg unter, gelinde gesagt, erschwerten Bedingungen. Der Sonderzug wurde übrigens von Stuttgart aus organisiert. Die Schweizer waren deshalb dort schon in Basel deutlich in der Minderheit.

Wo bleiben die Tausenden, die Sie mit Public Eye vor 15 Jahren gegen das WEF in Davos mobi­lisieren konnten?

Public Eye mobilisierte nie für die Strasse und gegen ein diffuses Unbehagen. Diese Proteste organisierten andere. Uns ging es stets um Sachthemen.

Trotzdem: Tausende wurden zu einem Häufchen. Was ist ­geschehen?

Man weiss ja nicht, was bei einem G-20-Gipfel in der Schweiz passieren würde . . .

Stimmt. Aber gegen das diesjährige WEF protestierten in Bern noch 250 Personen.

Das Weltwirtschaftsforum hat an Bedeutung verloren, und der Zeitgeist hat gedreht. Konzernkritik findet in der Schweiz nun auf dem politischen Parkett statt. Das Interesse am Leitthema soziale Gerechtigkeit ist aus meiner Sicht keineswegs kleiner geworden, wie diverse Volksinitiativen illustrieren.

Das alternative Kulturzentrum Reitschule in Bern schloss symbolisch sein Tor und meldete: Wir gehen nach Hamburg, «shoot G20». Gehts da um die Sache?

In Hamburg geht es vielen leider um Randale statt Rezepte. Man buhlt während der Vorberichterstattung analog zum Fussballmatch ums Rampenlicht. Damit will ich nicht den Protest an sich kleinreden. Aber einige Inszenierungen finde ich fragwürdig.

Sie meinen Slogans wie «Welcome to Hell»?

Zum Beispiel. Uns geht es um konstruktive Botschaften, wir proklamierten stets: Eine andere Welt ist möglich. Der schwarze Block und das Weltsozialforum schliessen sich gegenseitig aus.

Hamburg erwartet 100 000 Demonstranten. Woher kommen sie?

Im Kern aus Deutschland. Viele haben schon gegen das geplante TTIP, das transatlantische Handelsabkommen von EU und USA, demonstriert. Damals wurde ein komplexes Vertragswerk auf Begriffe wie das Chlorhühnchen heruntergebrochen, damit die Leute verstanden, um was es ging. Der entscheidende Unterschied zu den jetzigen Protesten allerdings war, dass diese Massenveranstaltungen friedlich und sachorientiert abliefen.

Warum tickt Deutschland anders? Warum erreichen solche Themen die Massen?

Deutschland ist historisch bedingt ungleich politisierter und konfrontativer als die Schweiz.

Welche Rolle spielt der aktuelle Wahlkampf?

Angela Merkel wird bald bedauern, dass sie jetzt diesen G-20-Gipfel veranstaltet hat. Der Schuss geht nach hinten los. Noch hält sich ihr Gegner Martin Schulz zurück. Doch die SPD wird politisches Kapital aus Merkels strategischem Fehler ziehen.

1999 erlebte die Globalisierungskritik in der «Battle of ­Seattle» einen entscheidenden Kick. Wo steht sie heute?

Damals und zwei Jahre später in Genua nahm die Öffentlichkeit die Kritik am «Washingtoner Konsens» als Bewegung wahr. Leider geschah dies ebenfalls über Ausschreitungen. Dabei gingen dem in den 90er-Jahren Proteste voran, die sich friedlich gegen den Wirtschaftsliberalismus richteten. Seattle und Genua wurden dann quasi zum Ventil, um Dampf abzulassen. So etwas könnte sich in Hamburg wiederholen.

Es fällt auf, dass heute rechte Populisten Globalisierungsängste ausnutzen. Hat die Linke sich zu sehr in abgehobene Diskussionen verstrickt und den Kontakt zur Basis verloren?

Das glaube ich nicht. Aber wir wollen nicht Ängste bedienen. Uns geht es um Lösungsansätze. Deshalb initiierten wir schon lange vor dem Ausbruch der Finanzkrise ein globales Netzwerk für Steuergerechtigkeit mit. Viele unserer Vorschläge sind heute Gesetz. Auch jetzt arbeiten wir an Rezepten zu Problemen unserer Zeit. In Hamburg wird davon aber nichts sichtbar. Dort tobt bloss ein Krieg um Aufmerksamkeit. Das macht mich wütend und traurig.

Und die Rechtspopulisten?

Sie verfolgen eine gegenteilige Agenda. Trump und Co. planen Steuererleichterungen für Reiche und die Rückkehr ins ökolo­gische Mittelalter. Auf unserer Agenda steht dagegen eine gerechtere Globalisierung: Also mehr Umverteilung zwischen Nord und Süd, aber auch innerhalb der Industrieländer. Wir halten nichts von einer Abschottung der Märkte und vor allem gegenüber Menschen.

Oliver Classenkoordinierte lange die Public Eye Awards am WEF in Davos. 2014 erhielt der heute 50-Jährige den Journalisten-Förderpreis für sein Buch «Rohstoff. Das gefährlichste Geschäft der Welt». (Berner Zeitung)