Hatte der Berlin-Attentäter seine Waffe aus der Schweiz?

Der Attentäter, der auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen mit einem Lastwagen getötet und 50 verletzt hatte, soll sich längere Zeit und möglicherweise sogar mehrfach in der Schweiz aufgehalten haben. Das berichtet das ZDF und beruft sich auf Schweizer Sicherheitskreise.

Kontaktdaten auf Amris Handy würden derzeit intensiv von den Schweizer Behörden überprüft, heisst es weiter. Demnach soll Anis Amri auch die Tatwaffe in der Schweiz besorgt haben. Mit der Waffe hatte er den entführten polnischen LKW-Chauffeur in Berlin erschossen und in Mailand auf Polizisten geschossen.

Es sei nach bisherigen Ermittlungen wahrscheinlich, dass der Täter sich in einer Schweizer Stadt mit einer «regen Islamistenszene» die Tatwaffe besorgt haben, will der Sender von Ermittlern erfahren haben. Dies würde erklären, warum die Schweizer Bundesanwaltschaft ein Verfahren im Zusammenhang mit dem Berliner Anschlag eröffnet hat.

Mit Betäubungsmittel verhaftet

Die Bundesanwaltschaft will sich auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet nicht dazu äussern. Auch die Bundespolizei (Fedpol) bestätigt den ZDF-Bericht in einer Stellungnahme nicht. Man stehe in Kontakt mit den deutschen Behörden und prüfe jeden Hinweis – «sei es zum Täter, Logistik, allfällige Komplizen» oder andere Aspekte.

Dem Bericht zufolge war Amri am 30. Juli 2016 am Busbahnhof Friedrichshafen nahe der Schweizer Grenze in eine Routinekontrolle geraten. Darüber hatte bereits die «SonntagsZeitung» berichtet. Der Tunesier soll Betäubungsmittel und zwei italienische Pässe bei sich getragen und eine falsche Identität angegeben haben. Er gab offenbar an, auf dem Weg zu einer Hochzeit in Zürich zu sein.

Amri wurde vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Offenbar hatten die Behörden seine Ersatzpässe aus Tunesien angefordert. Das habe aber zu lange gedauert und so kam Amri wieder frei.

