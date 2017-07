Griechen sollen türkisches Schiff beschossen haben

Gemäss der Aussage des Kapitäns eines türkischen Frachtschiffes hat die griechische Küstenwache auf sein Schiff geschossen, nachdem er sich geweigert hatte, einer ihrer Aufforderungen Folge zu leisten. Die Küstenwache hatte demnach verlangt, dass das türkische Schiff im Hafen auf Rhodos zur Inspektion anlegt.

Als der Kapitän sich weigerte, soll die Küstenwache zunächst Warnschüsse abgegeben und dann direkt auf sein Schiff gefeuert haben. «Sie sagten, sie würden schiessen, wenn wir nicht Folge leisten. Sie taten, was sie sagten», sagte der Kapitän dem Sender «CNN Turk», wie die Nachrichtenagentur «Reuters» berichtet. Wieso der Kapitän sein Schiff nicht inspizieren lassen wollte, sagte er nicht.

Angespanntes Verhältnis

Der türkische Sender NTV berichtete, dass zwei Schiffe der türkischen Küstenwache in der Umgebung des Vorfalls waren. Das türkische Aussenministerium nehme Kontakt mit den relevanten griechischen Behörden auf.

Das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei ist historisch angespannt. Der Grenzverlauf zwischen den zwei Staaten ist an mehreren Stellen umstritten. In der Ägäis im Speziellen führen solche Grenzkonflikte seit den 1970ern immer wieder für Spannungen.

