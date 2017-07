Griechen schiessen auf türkisches Frachtschiff

Vor der Insel Rhodos hat die griechische Küstenwache zunächst Warnschüsse abgegeben und dann auf ein türkisches Frachtschiff gefeuert. Das Schiff «ACT» konnte trotz der Einschüsse weiterfahren und zog sich in türkische Gewässer zurück.

«Wir hatten Informationen, dass der Frachter Drogen transportierte», sagte eine Sprecherin der griechischen Küstenwache der Nachrichtenagentur dpa am Montag. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befand sich der verdächtige Frachter innerhalb der griechischen Hoheitsgewässer etwa drei Seemeilen vor den Insel Rhodos.

«Sie taten, was sie sagten»

Zunächst seien Warnschüsse vor dem Bug abgefeuert worden. Als der Kapitän sich weigerte anzuhalten, wurde an Stellen auf das Schiff gefeuert, wo keine Menschenleben gefährdet waren, hiess es aus Kreisen der Küstenwache in Piräus.

Captain: "I was on international waters, 3 miles (6 km) away from Rhodes when Greek coast guard boat opened fire" pic.twitter.com/sZKPFvHI6z