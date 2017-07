Gipfel der mühsamen Kompromisse

So zufrieden wie Donald Trump war sonst niemand. «Der G-20-Gipfel war ein wunderbarer Erfolg», twitterte der US-Präsident am Sonntag. Er lobte Gastgeberin Angela Merkel und die Sicherheitskräfte. Trotz der Anarchisten habe er sich total sicher gefühlt. Viele Hamburger und Polizisten dürften das anders sehen. Der grösste Polizeieinsatz in der Geschichte der Stadt ist vorbei, drei Nächte mit Angriffen auf Beamte, ausgebrannten Autos und geplünderten Geschäften.

Am Sonntag zog Einsatzleiter Hartmut Dudde eine ernüchternde Bilanz: 476 Polizisten wurden seit Beginn des Einsatzes am 22. Juni verletzt. Es gab 186 Festnahmen und 37 Haftbefehle. Vorwürfe, die Polizei sei mal vorschnell und mal zu zögerlich vorgegangen, wies Dudde zurück.

Der Gipfel mit Tausenden De­legationsteilnehmern und Journalisten sowie Zehntausenden Demonstranten war eine Mammutaufgabe für die Sicherheitskräfte. Sie mussten den Veran­staltungsort, die Hamburger Messe, und die Zufahrten schützen, ebenso rund fünfzig Demonstrationen und das Eigentum der Hamburger. Die Zerstörungswut von vielleicht tausend Leuten bestimmte in weiten Teilen die Berichterstattung über den Gipfel. Die Kleingruppentaktik der Kriminellen brachte die Polizei an die Grenze ihrer Möglichkeiten.

Ein lauer Kompromiss

Kanzlerin Merkel dürfte mit dem eigentlichen Gipfel halbwegs zufrieden sein. Sie wolle Kompromisse finden, aber einen Dissens nicht übertünchen, schraubte sie schon vorher die Erwartungen herunter. So etwa ist es auch gekommen. Ein Fiasko war das Treffen nicht. Trump hat den Gipfel nicht gesprengt. Der US-Präsident hatte ihr schon vorher Unterstützung versprochen, das Treffen zum Erfolg zu machen. Immerhin einigte man sich auf ein Abschlusskommuniqué.

Die Gespräche zum Welt­handel nannte Merkel «ausser­ordentlich hart». Immerhin gelang ein gemeinsames Bekenntnis zu freien Märkten und gegen Protektionismus. Zugleich wird die «Rolle rechtmässiger Handelsschutzinstrumente» anerkannt. Der Handelskonflikt im Stahlbereich schwelt weiter. Die USA drohen angesichts welt­weiter Überkapazitäten mit Strafzöllen. Bis August wollen die G-20-Mitglieder den Informationsaustausch verbessern und bis November einen Bericht erstellen, um einen Handelskrieg zu vermeiden.

Beim Klima ist Trump isoliert

Beim Klima blieb die Frontstellung Trumps gegen den Rest der Welt bestehen. In die Abschlusserklärung wurde die US-Haltung mit dem Bekenntnis zur Nutzung fossiler Brennstoffe aufgenommen. «Die Staats- und Regierungschefs der übrigen G-20-Mitglieder erklären, dass das Übereinkommen von Paris unumkehrbar ist», heisst es in dem Dokument. Ärgerlich für Merkel: Nach dem Gipfel liess der türkische Präsident Erdogan wissen, das Pariser Abkommen nicht umsetzen zu wollen.

In anderen Punkten gab es Übereinkünfte, etwa beim Kampf gegen den Terror, den Hunger und Pandemien oder bei der Etablierung neuer Partnerschaftsformate mit Afrika.

Miteinander reden

Nützlich war der Gipfel auch für unzählige bilaterale Treffen, aus denen die erste Begegnung Trumps mit Russlands Präsident Wladimir Putin herausstach. Merkel sagte, es sei immer besser, miteinander statt übereinander zu reden. Konflikte wie in Syrien oder Nordkorea sowie Fragen der Abrüstung seien nur mit beiden grossen Mächten zu lösen.

Bleibt die Frage, ob es richtig war, die G-20 in einer Stadt wie Hamburg tagen zu lassen. Ja, sagen Merkel und Bürgermeister Olaf Scholz. Diese Frage dürfe nicht eine «kleine Minderheit» entscheiden, meinte Scholz. 2018 findet der G-20-Gipfel in Argentinien statt. Danach sind Japan und Saudiarabien an der Reihe.

