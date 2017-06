Explosion in Brüssel – Verdächtiger «neutralisiert»

Im Brüsseler Hauptbahnhof hat es am Abend eine Explosion gegeben. Ein Verdächtiger sei niedergeschossen worden, meldete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Nach der Explosion brach demnach Panik aus, der Bahnhof wurde geräumt. Die Polizei riegelte auch den Marktplatz Grand-Place im Zentrum ab. Nach Angaben eines Augenzeugen soll der Verdächtige «Allahu Akbar» (Gott ist grösser) gerufen haben.

In den sozialen Medien verbreiten sich Bilder und Berichte von Explosionen oder Schüssen in der belgischen Hauptstadt. Auf Twitter informiert die belgische Polizei, dass es am Bahnhof zu einem «Vorfall» gekommen ist, die Situation aber unter Kontrolle sei. Der Hauptbahnhof wurde evakuiert und abgeschlossen.

Incident avec un particulier à la gare #BruxellesCentral #Bruxelles

Situation sous contrôle mais veuillez suivre les instructions @SNCB https://t.co/QAHdzh9oGO — PolBru (@zpz_polbru) 20. Juni 2017

Laut rtbf.be soll ein Mann mit einer Sprengstoffweste von der Polizei «neutralisiert» worden sein. Ein Sprecher der Bahninfrastruktur berichtet, dass Panik ausgebrochen sei.

Arrivée de plusieurs voitures de police, soldats déployés, périmètre de sécurité encore élargi. #GareCentrale #Bruxelles pic.twitter.com/xPP6vnuwEQ — Olivier le Bussy (@OlileBussy) 20. Juni 2017

Ein Augenzeuge schreibt auf Twitter: «Zwei laute Explosionen am Brüsseler Hauptbahnhof. Vor meiner Nase. Dann mehrere Knalle, einer nach dem anderen.»

Two possible explosions reported in #Brussels Central station.



Grand Place being evacuated & police reportedly on streets.



Info unclear. pic.twitter.com/nRv4x7kIja — Charles Lister (@Charles_Lister) 20. Juni 2017

Der Bahnhof und der 200 Meter entfernte Grand Place, eine der beliebtesten Touristenattraktionen der belgischen Hauptstadt, wurden evakuiert. Seit den Anschlägen auf dem Brüsseler Flughafen und einer U-Bahnstation der Hauptstadt vom 22. März 2016 gilt in Belgien eine hohe Alarmstufe. Selbstmordattentäter hatten damals 32 Menschen mit in den Tod gerissen.

