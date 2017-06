«Europa ist kein Supermarkt»

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sind am Donnerstag zusammen gekommen, um über den Brexit und die Zukunft der Gemeinschaft zu beraten. Der Gipfel findet in zwei Phasen in unterschiedlicher Zusammensetzung statt: In der Abendsitzung wollte die britische Premierministerin Theresa May ihre Vorschläge zur Regelung des EU-Austritts, insbesondere dem Status der in ihrem Land lebenden EU-Ausländer, unterbreiten. Danach wollten 27 Delegationen ohne sie über ihr weiteres Vorgehen beim Brexit diskutieren.

Doch es gab auch Stimmen, die andere Prioritäten setzten: Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, für sie sei es wichtiger, die Zukunft der EU zu gestalten. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte, Berlin und Paris wollten zusammen das europäische Projekt neu starten. Europa sei nicht nur eine Idee, sagte er und erklärte: «Es ist ein Projekt, ein Ziel.» Dabei planten Deutschland und Frankreich «mit einer Stimme zu sprechen». Beide Länder seien die historischen Zwillingsantriebe der europäischen Integration. «Wir arbeiten Hand in Hand mit Deutschland», betonte Macron.

«EU langsam über dem Berg»

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte bereits im Einladungsschreiben darauf verwiesen, dass die politisch angeschlagen wirkende EU nach den Wahlsiegen proeuropäischer Parteien insbesondere in Frankreich «langsam über den Berg kommt». «Wir erleben die Rückkehr der EU eher als eine Lösung denn als Problem.»

Vor den Beratungen drückte Tusk die Hoffnung aus, dass Grossbritannien doch noch den Brexit-Kurs verlässt und EU-Mitglied bleibt. Er habe britischen Freunden, die dafür seien, gesagt, «dass die EU in der Tat auf Träumen gebaut worden ist, die unmöglich zu erreichen erschienen». Er zitierte dabei sogar John Lennons Hymne über eine bessere Welt, «Imagine». Der belgische Ministerpräsident Charles Michel machte sich zum Sprecher derjenigen, die klare Kante und einen raschen Brexit wollen: «Es ist Zeit, zu Handeln und für Gewissheit. Nicht für Träume und Ungewissheit», twitterte er.

Mays Pläne für die EU-Bürger

May liess ankündigen, dass sie den schwierigen Punkt der Rechte bisheriger EU-Bürger bei den Brexit-Verhandlungen zur Chefsache mache. Sie werde beim EU-Gipfel über ihre Pläne sprechen, welchen Status die drei Millionen in Grossbritannien lebenden EU-Bürger in Grossbritannien künftig haben sollen, teilte ihr Büro mit.

Details wurden nicht genannt. Aussenminister Boris Johnson sagte aber, er hoffe, dass die 27 EU-Staaten eine «gegenseitige, entsprechende Grosszügigkeit» für die eine Million in der EU lebenden Briten offerieren würden. Der EU-Gipfel ist der erste Mays, nachdem sie bei der von ihr vorgezogenen Parlamentswahl Anfang des Monats ihre Parlamentsmehrheit verloren hat.

Macron greift Osteuropäer an

Dass es noch ganz andere Themen in der EU gibt, machte ein Schlagabtausch zwischen Macron und Polen in der Frage der Lastenverteilung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise deutlich. Macron sagte in einem Interview der polnischen Zeitung «Gazeta Wyborca», osteuropäische Länder verrieten mit ihrer Weigerung, ein festgelegtes Kontingent von Flüchtlingen aufzunehmen, europäische Werte.

Die Geldzuweisungen der EU nähmen sie aber gerne an. «Europa ist nicht ein Supermarkt, es ist ein gemeinsames Schicksal», sagte er. Ein Sprecher des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, Krzysztof Lapinski, erwiderte, die finanziellen Mittel, die die EU Polen gewähre, verpflichteten es nicht dazu, Flüchtlingsquoten Brüssels zu akzeptieren.

«Europa ist kein Supermarkt»

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat beim EU-Gipfel am Donnerstag die scharfe Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an einigen Ländern Osteuropas unterstützt. «Es ist heute nicht der Tag der Drohungen, aber es muss permanent gesprochen werden», sagte sie am Donnerstag in Brüssel.

Die Europäische Union sei eine «Wertegemeinschaft», betonte die Kanzlerin und unterstützte auch die Entscheidung der EU-Kommission, wegen mangelnder Solidarität in der Flüchtlingspolitik gegen Polen, Ungarn und Tschechien Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.

Gewaltbotschaften automatisch löschen

Die Europäische Union treibt ihre gemeinsame Verteidigungspolitik voran. Der EU-Gipfel in Brüssel einigte sich am Donnerstag auf eine ständige strukturierte Zusammenarbeit auf diesem Politikfeld, wie Ratspräsident Donald Tusk mitteilte. Auch der von der EU-Kommission geplante Verteidigungsfonds für gemeinsame Rüstungsprojekte fand Unterstützung der Staats- und Regierungschefs.

Darüber hinaus wurden sich die Gipfelteilnehmer einig, den Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu verstärken und dabei vor allem gegen Radikalisierung im Internet vorzugehen. Sie forderten die Industrie auf, Technik zu entwickeln, die Gewaltbotschaften automatisch aufspürt und löscht. (oli/dapd)