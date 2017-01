Antonio Tajani ist neuer EU-Parlamentschef

Der italienische Konservative Antonio Tajani wird neuer Präsident des Europaparlaments. Der Kandidat der Europäischen Volkspartei setze sich am Dienstagabend in einer Stichwahl gegen den Sozialisten Gianni Pittella durch. Tajani erhielt 351 Stimmen, Pittella 282, wie Amtsinhaber und Sitzungsleiter Martin Schulz mitteilte.

Final result of Parliament president election: @Antonio_Tajani 351 - @GianniPittella 282. For more details visit ? https://t.co/Z2VA6iBswZ pic.twitter.com/EUfrhnhv3Y