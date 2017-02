Aktivisten kapern «Breitbart»-Domains

«Breitbart News» – die Plattform der neuen ultrarechten Alt-Right-Bewegung in den USA – war im amerikanischen Wahlkampf die wichtigste Informationsquelle für viele Trump-Wähler und beeinflusste das Präsidentschaftsrennen massgeblich. Nun will das Nachrichtenportal nach Europa expandieren, genauer gesagt nach Frankreich und Deutschland, wo in diesem Jahr Wahlen stattfinden. Das kündigte Stephen Bannon, der Macher des Portals und heutige Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, bereits in einem Interview im Sommer 2016 an. «Frankreich ist der ‹place to be›», sagte Bannon, der die Rechtspopulistin Marine Le Pen als «aufgehenden Stern» rühmte und von einem neuen «Breitbart»-Bureau in Paris sprach.

Passiert ist seither allerdings nichts. Am 23. April , also in weniger als drei Monaten, gehen in Frankreich die Präsidentschaftswahlen über die Bühne und «Breitbart» hat immer noch keine französischsprachige Website lanciert. Und auch eine offizielle deutschsprachige «Breitbart»-Ausgabe gibt es nicht. Denn verschiedene Aktivisten haben der Plattform einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Ein französischer Student kaufte im Zuge der US-Wahlen kurzerhand den Domainnamen Breitbart.fr sowie die verwandten Adressen Breitbartnews.fr und Breitbartnewsnetwork.fr. Wie der 22-Jährige kürzlich gegenüber «The Verge» erklärte, will er so einen möglichen Einfluss der rechten Plattform auf die Präsidentschaftswahlen in seinem Land verhindern.

«Eine so gut organisierte und finanzstarke Organisation mit solchen Absichten ist gefährlich.»Antonin, französischer Student

Er befürchte, dass eine französische Ausgabe von Breitbart gut funktionieren könnte, sagte der Student, der nur mit dem Namen Antonin zitiert werden wollte. Eine so gut organisierte und finanzstarke Organisation mit solchen Absichten sei gefährlich. Er denke darüber nach, den Domainnamen Breitbart.fr einer Nonprofit-Organisation zu übergeben, die sich gegen Rassismus oder Antisemitismus einsetze – beides treffe ja auf «Breitbarts» Berichterstattung zu.

Genau dieselbe Idee hatte der deutsche Fotograf Maximilian, der seinen vollen Namen ebenfalls nicht preisgeben wollte. «Nach der US-Wahl habe ich überlegt, was man gegen rechte Tendenzen machen kann, vor allem, weil «Breitbart» ja auch nach Deutschland expandieren wollte», sagt er der «Berliner Zeitung». Er sicherte sich die Internet-Domain Breitbartnews.de und liess sie anschliessend auf die Website der linken Aktivistengruppe «Hooligans gegen Satzbau» umleiten, die sich gegen rechts engagiert. Wer heute die Adresse eingibt, landet auf der Aktivisten-Website. Wie unsere Recherchen zeigen, passiert genau das Gleiche mit der Domain Breitbartnews.ch. Es ist also wahrscheinlich, dass sich der deutsche Student auch die Schweizer Version gesichert hat.

Die Internetsite Breitbart.ch scheint ebenfalls von Aktivisten oder zumindest Trump-Gegnern geführt zu werden. Mit Ironie und satirischen Beiträgen wird die Politik des neuen US-Präsidenten auf die Schippe genommen. So heisst es zum Beispiel: «Trotz (oder gerade wegen) Donald Trumps letzten unfreiwilligen Enthüllungen hat sich Breitbart.ch entschlossen, weiterhin seinem tiefen Niveau treuzubleiben.» Auch hinter Breitbart.at steckt ein Gegner der US-Plattform: Christoph Zechner aus Wien. Er hat die Adresse so umgeleitet, dass man nun auf einer Website landet, die Unterschriften sammelt für eine «Parlamentarische BürgerInnen-Initiative für die Aufhebung des Eheverbots für gleichgeschlechtliche Paare».

Dass es sich beim Vorgehen der Aktivisten nicht um übertriebene oder gar unberechtigte Angst handelt, zeigt nicht zuletzt das gestiegene Interesse am US-Nachrichtenportal in Frankreich und besonders in Deutschland und der Schweiz. «Breitbart News»-Suchanfragen auf Google nahmen seit Trumps Wahlsieg markant zu.

Spätestens nachdem Trump den ehemaligen «Breitbart»-Chef Stephen Bannon am 14. November 2016 für sein Kabinett nominiert hatte, stieg das Interesse an der US-Newsplattform in den drei Ländern an. Die geringere Suchanfrage in Frankreich ist wohl darauf zurückzuführen, dass es bereits eine grosse und wachsende Anzahl von ultrarechten französischen News-Sites gibt. Sie werden wegen ihrer einwanderungsfeindlichen und an die Alt-Right-Bewegung erinnernden Rhetorik als «fachosphère» bezeichnet und unterstützen fast durchgehend Marine Le Pens Partei Front National.

Dasselbe hatte eigentlich «Breitbart» vor. Die grassierende Unzufriedenheit mit den regierenden Eliten sowie die unterschwellig kursierende Angst vor Flüchtlingen und Einwanderung wollte sich die Plattform auch in Europa zunutze machen. Das Ziel der Expansion sei es, rechtspopulistische Politiker in Frankreich und Deutschland zu unterstützen, wo einwanderungsfeindliche Tendenzen auf dem Vormarsch seien, bestätigten interne Quellen der Nachrichtenagentur Reuters im November.

«Ich habe die Adresse nur wegen des lustigen Namens. Es war ein Jux anlässlich der Fasnacht.»Markus Frösch, Gemeindepräsident von Bürglen UR und Besitzer von Breitbart.li

Nun wird «Breitbart» von Aktivisten ausgebremst, aber auch von anderen Personen – unfreiwillig. Der deutsche Unternehmer Udo Breitbart beispielsweise, der den Webhosting-Anbieter Abonda betreibt, hat sich gemäss seinem Nachnamen die Domains Breitbart.de und Breitbart.eu gesichert. Die (nicht aktive) Liechtensteiner Version Breitbart.li gehört dem Gemeindepräsidenten von Bürglen UR, Markus Frösch. «Ich habe die Adresse nur wegen des lustigen Namens. Es war ein Jux anlässlich der Fasnacht», erklärt er am Telefon.

Wiederum andere Personen haben Breitbart-Domains sehr wahrscheinlich in der Hoffnung gekauft, sie irgendwann für teures Geld an die Betreiber des originalen US-Newsportals verkaufen zu können. Unsere Recherche zeigt auf jeden Fall, dass einige Besitzer von Adressen zum Verkauf anbieten, so zum Beispiel die belgische Breitbart.be oder auch Breitbartnews.eu.

Eine Internetadresse zu kaufen, kann teuer sein. Domainbesetzer, in Fachkreisen «Squatters» genannt, stellen teilweise exorbitante Preisforderungen. Der Websiteentwickler Chris Clark kaufte die Domain Pizza.com im Jahr 1994 für gerade einmal 20 US-Dollar. Knapp fünfzehn Jahre später erhielt er 2,6 Millionen Dollar für die Rechte. Ob die «Breitbart»-Besitzer ebenfalls so tief in die Tasche greifen würden, ist mehr als fraglich.

(Tages-Anzeiger)