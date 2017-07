«Hat dieser Typ nichts besseres in seinem Leben zu tun?»

Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas sieht US-Präsident Donald Trump weiter in erster Linie China in der Pflicht, Pyongyang zur Räson zu bringen. «Vielleicht wird China erhebliche Massnahmen gegen Nordkorea ergreifen, um diesen Unsinn ein für alle Mal zu beenden», twitterte Trump am Montagabend.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Juli 2017

Es sei schwer zu glauben, dass Südkorea und Japan sich weiter damit abfinden würden, schrieb der US-Präsident auf dem Kurznachrichtendienst. Er frage sich, ob dieser Typ nichts Besseres in seinem Leben zu tun habe, als Raketen starten zu lassen. Trump spielte damit offenbar auf den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un an.

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Juli 2017

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet. Das kommunistische Land habe eine «nicht identifizierte ballistische Rakete» von einem Stützpunkt bei Banghyon in der westlichen Provinz Nord Phyongan abgefeuert, die anschliessend ins Meer gestürzt sei, teilten die südkoreanischen Streitkräfte am Dienstag mit. Der Abschuss des Flugkörpers sei dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in sofort gemeldet worden.

Zunächst war unklar, ob es sich um einen Routine-Abschuss einer Kurzstreckenrakete handelte oder ob es ein Versuch Nordkoreas war, den Start seiner Langstreckenraketen zu perfektionieren.

Nordkorea baut Raketenprogramm aus

Trotz verschärfter internationaler Sanktionen baut das Land sein Nuklear- und Raketenprogramm aus. Ziel Nordkoreas ist, eine Langstreckenrakete mit Atomsprengkopf zu entwickeln, die US-Festland erreichen kann.

Am vergangenen Freitag hatten sich Moon und US-Präsident Donald Trump darauf verständigt, eine härtere Gangart gegenüber Nordkorea zu fahren. Das Zeitalter der strategischen Geduld mit der nordkoreanischen Führung habe nichts gebracht, sagte Trump. «Ehrlich gesagt, diese Geduld ist vorbei.» Moon bekräftigte nach dem Treffen mit Trump in Washington, dass beide Staaten entschlossen auf Provokationen aus Nordkorea reagieren würden.

Anfang Juni testete Nordkorea einen neue Rakete, um Kriegsschiffe von potenziellen Feinden anzugreifen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA hatte anschliessend mitgeteilt, die Raketen hätten schwimmende Ziele im Meer «exakt entdeckt und geschlagen», nach dem sie «kreisförmige Flüge» vorgenommen hätten. (chk/sda/AP/AFP)