Empörte Inder gehen auf Snapchat los

Eine der wertvollsten amerikanischen Start-up-Firmen stolpert über eine unerwartete Hürde: den Nationalstolz der Inder. In sozialen Medien rufen indische Internetnutzer massenhaft zum Boykott der Smartphone-App Snapchat auf, deren Mutterkonzern Snap bei einem Börsengang Anfang des Jahres mit 28 Milliarden Dollar bewertet wurde (26,3 Milliarden Euro / 28,1 Milliarden Franken). Sie sind empört über Firmengründer Evan Spiegel, der sich über den Subkontinent abfällig geäussert haben soll. Doch die Wut der Inder trifft auch Unschuldige.

Nur etwas für reiche Leute

Ausgelöst wurde die Welle der Empörung durch die Klage des ehemaligen Snapchat-Managers Anthony Pompliano, der 2015 bereits nach drei Wochen im Job gefeuert wurde. Er wirft seinem Kurzzeitarbeitgeber vor, ihn entlassen zu haben, weil er interne Missstände aufgedeckt habe. Dazu gehört nach Angaben Pomplianos eine fragwürdige Einstellung des Top-Managements gegenüber Schwellenländern. In seiner Klageschrift zitiert er Firmenchef Spiegel mit den Worten: «Diese App ist nur etwas für reiche Leute. Ich will nicht in armen Ländern wie Indien expandieren.»

Spiegel weist die Darstellung zurück. «Das ist lächerlich», teilte die Pressestelle von Snap mit. Selbstverständlich sei Snapchat – eine App zum Verschicken von Bildern, Videos und Textnachrichten – für jeden da und kann weltweit heruntergeladen werden. Das Dementi kam jedoch zu spät, um den öffentlichen Zorn in Indiens sozialen Medien zu stoppen. «Wenn Inder noch ein wenig Selbstachtung haben, dann deinstallieren sie jetzt Snapchat und verpassen diesem arroganten, kopflosen Huhn einen Tritt», schrieb der einflussreiche Twitter-Nutzer Gaurav Pradhan an seine 80'000 Follower, zu denen auch Premierminister Narendra Modi gehört.

Massenhafte Boykottaufrufe

Die Aufforderungen zum Protest erzielten Wirkung: Das Schlagwort #UninstallSnapchat war unter indischen Twitter-Nutzern in den vergangenen Tagen eine der meistgenutzten Begriffe. Den Ärger zu spüren bekam Snapchat auch über die Grenzen des Subkontinents hinaus: Denn empörte Nutzer machten ihrem Ärger auf den App-Plattformen von Google und Apple Luft und bewerteten die App mit Verweis auf die Kontroverse massenhaft mit der schlechtesten Note. Das machte sich in einem deutlichen Absinken der globalen Beliebtheitswerte von Snapchat bemerkbar.

Mit mehr als 300 Millionen Smartphone-Nutzern verfügt Indien inzwischen einen grösseren Markt für mobiles Internet als die USA. Amerikanische Internetfirmen wie Amazon und Uber investieren Milliardensummen in die aufstrebende Volkswirtschaft. Trotz hoher Wachstumsraten hat das Land aber tatsächlich nach wie vor mit weit verbreiteter Armut zu kämpfen.

Laut Weltbank leben 224 Millionen Inder unter der Armutsgrenze von 1,90 Dollar pro Tag. Snap-Gründer und Firmenchef Evan Spiegel lebt in einer anderen Welt: Das Vermögen des 26-Jährigen wird auf mehr als vier Milliarden US-Dollar geschätzt.

Unbeteiligte werden zum Opfer

Die Wut vieler Inder über Spiegels angebliche Armutsäusserungen trifft jedoch nicht nur ihn: Ein Internetmob machte auch seine Verlobte, das australische Model Miranda Kerr, zum Ziel, die auf Instagram teils wüste Beschimpfungen zu hören bekam.

Auch gänzlich Unbeteiligte wurden zum Opfer des indischen Shitstorms: Empörte Nutzer gingen auf das indische E-Commerce-Start-up Snapdeal los, das nur zufällig einen ähnlichen Namen trägt. Gründer Kunal Bahl schien überrascht: «Leute fordern uns zu einer Mitteilung auf, dass Snapdeal nichts mit Snapchat zu tun hat», schrieb er auf Twitter und fügt hinzu: «Dass ich das jemals tun müsste, hätte ich als wohl als letztes erwartet.»