Blufft Kim hier nur mit Attrappen?

Zehntausende Soldaten, Panzern und andere militärische Fahrzeuge, Kampfflugzeuge – und zum Schluss riesige Transportfahrzeuge mit 16 Rädern. Darauf: Grosse Raketen. Kim Jong-un nutzte die Militärparade zum 105. Geburtstags von Staatsgründer Kim Il-sung zu einer Demonstration seiner vermeintlichen Schlagkraft.

«Die heutige Parade ist eine Chance, unsere mächtige Militärmacht zu zeigen», sagte ein Sprecher im Staatsfernsehen. Kim Jong-un beobachtete die Parade gemeinsam mit ranghohen Funktionären und Offizieren. Bilder zeigen, wie er stolz applaudiert.

Bei der Parade in Pyongyang wurde der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge möglicherweise auch eine neue ballistische Interkontinentalrakete vorgeführt. Weltweit wurde zudem befürchtet, dass Nordkorea sogar einen neuen Atomwaffentest vornehmen könnte. Ultimatives Ziel Nordkoreas ist eine Interkontinentalrakete, mit der ein Atomsprengkopf auf Ziele in den USA abgeschossen werden kann. Die Experten sind sich einig, dass Nordkorea hier in den vergangenen Jahren rapide Fortschritte gemacht hat.

Rakete hat «sichtbar geeiert»

Der Experte Lee Il-woo vom privaten Korea Defence Network, sagte der Nachrichtenagentur AFP jedoch, er halte es für möglich, dass die bei der Parade vorgeführten Waffen nicht echt gewesen seien. «Ich habe den Verdacht, dass das alles Attrappen gewesen sein könnten, die darauf abzielen sollen, die Welt da draussen zu beeindrucken», sagte Lee.

Auch der Nordkorea-Experte Chad O'Carroll sagte AFP, die Spitze einer der zuletzt gezeigten Raketen habe «sichtbar geeiert». Das werfe die Frage auf, ob die Rakete überhaupt echt gewesen sei. (foa/AFP)