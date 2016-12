Australische Polizei vereitelt Weihnachtsterror

Für die australische Polizei und den Geheimdienst des Landes ist es ein grosser Erfolg: Drei Tage vor einem möglicherweise verheerenden Terroranschlag, den Islamisten für den Weihnachtssonntag in Melbourne planten, konnten die Drahtzieher verhaftet werden. Sprengstoff wurde sichergestellt, auch Beweise, dass Messer und Schusswaffen eingesetzt werden sollten, wurden beschlagnahmt.

Anschläge im Herz von Melbourne geplant

Australiens Premierminister Malcolm Turnbull sagte während einer Pressekonferenz am Freitag, dass es einer der «umfangreichsten Terroranschläge» der australischen Geschichte hätte sein können. Nach Polizeiangaben waren Sprengstoffanschläge an beliebten Zielen in Melbourne geplant gewesen, darunter der Federation Square, der Bahnhof in der Flinders Street und die St Paul’s Kathedrale, die alle nur wenige hundert Meter voneinander entfernt liegen und das Herz Melbournes sind.

Die Verantwortlichen seien jedoch während einer Reihe an Razzien am Donnerstagabend verhaftet worden, die Gefahr sei damit gebannt, hiess es am Freitag von Polizeiseite. Trotzdem werde die Polizei mit verstärktem Polizeiaufkommen über die Feiertage reagieren.

Premierminister ruft zu Zusammenhalt auf

Turnbull dankte der Polizei und dem Geheimdienst explizit in seiner Ansprache dafür, den Terroranschlag vereitelt zu haben. Der Anschlag sei ein «islamistischer Terrorplan» gewesen, der direkt von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) inspiriert gewesen sei. «Es war eine sehr komplexe Untersuchung und sie sagt eine Menge aus über die Kompetenz und die Professionalität der Polizei und der Sicherheitsbehörden, die die besten der Welt sind», sagte Turnbull.

Gleichzeitig rief der Liberal-Konservative auch zu Zusammenhalt und Solidarität auf. «Was diese Verbrecher wollen, ist einzig und allein töten», sagte er. «Aber sie versuchen auch, Angst zu verbreiten und uns dazu zu bringen, unseren australischen Lebensweg aufzugeben.» Ihr Wunsch sei es, Australier zu entzweien und Zwietracht zu säen. «Wir werden sie nicht gewinnen lassen.»

Ursprünglich waren sieben Männer verhaftet worden. Zwei waren am Freitag wieder auf freiem Fuss. Fünf blieben jedoch in Polizeigewahrsam. Die Verdächtigen sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, vier wurden in Australien geboren, während ein fünfter aus Ägypten stammt, aber australischer Bürger ist. Alle waren bereits seit längerem im Visier der Ermittler. Laut Polizeiangaben hat sich der wahrscheinlich für Weihnachten geplante Anschlag in den vergangenen zwei Wochen manifestiert. Dies zwang die Polizei zum raschen Eingreifen.

Land hat sich auf Bedrohung eingestellt

Australien hat in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge verhindern können. Trotzdem gab es während mehrerer Attacken Tote und Verletzte, der schlimmste Vorfall war eine Geiselnahme in der Vorweihnachtszeit vor zwei Jahren gewesen, als ein Islamist Angestellte und Kunden in einem beliebten Schokoladencafé in der Innenstadt Sydneys als Geiseln nahm.

Nach einem 16-stündigen Martyrium stürmte die Polizei das Café, als ein Schuss zu hören war. Bei der Stürmung starben der Geiselnehmer sowie eine weitere Geisel, die von einer abprallenden Polizeikugel getroffen wurde.

Australien weiss als militärischer Partner der USA um seine Bedrohung. Der australische Geheimdienst Asio bewertet die Möglichkeit einer Terrorattacke im Land nach wie vor als «wahrscheinlich». Seit der Erhöhung des Gefahrenlevels im September 2014 waren die Sicherheitsvorkehrungen rund um öffentliche Plätze und Verkehrsmittel, bei grossen Sportveranstaltungen und ikonischen Gebäuden wie der Oper und der Hafenbrücke in Sydney nochmals intensiviert worden. Zusätzlich dazu verschärfte das Land seine Antiterrorgesetzgebung empfindlich. (Berner Zeitung)