Wie der «Trump-Flüsterer» die Revolution plant

Das Wort «Chaos» hat für den Mann an Donald Trumps Seite keinen bitteren Beigeschmack. Bannon benutzt politisches Durcheinander als Taktik, die darauf angelegt ist, den Gegner zu überwältigen. Oder ihn abzulenken, um wichtigere Ziele durchzusetzen.

Nicht weniger als das hat sich der ehemalige Wahlkampf-Manager Trumps, Chef bei der rechten Agitprop-Plattform Breitbart und ehemalige Navy-Offizier mit Harvard-Abschluss vorgenommen.

Die ersten beiden Wochen des neuen Präsidenten im Weissen Haus geben einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Eine Revolution von oben, die sich gegen das liberale Amerika richtet und die Weltordnung, die daraus hervorgegangen ist.

In schneller Abfolge kündigte Trump das transpazifische Freihandelsabkommen TPP auf, erteilte den Befehl zum Mauerbau und verhängte einen Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten.

Als Demonstranten zu Zehntausenden ihren Unmut spontan auf die Strasse trugen, nutzte Bannon die Ablenkung der Medien zu einem persönlichen Coup im Weissen Haus.

Er jubelte dem Präsidenten den Umbau des Nationalen Sicherheitsrats unter. Während der Joint Chiefs of Staff und der CIA-Direktor in dem Exekutivbefehl zur Reform des NSC abgestuft werden, erhält der Chefberater einen festen Platz in dem Gremium, das Trump zu Krieg und Frieden berät.

«Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Das ist Macht», kokettiert der raubeinige Bannon mit seiner Rolle im Weissen Haus. Ähnlich unbescheiden wie sein Chef vergleicht er sich in dem Gespräch mit einem amerikanischen Reporter mit dem mächtigen Gehilfen Heinrich des Achten. «Ich bin Thomas Cromwell am Hofe der Tudors.»

Der historische Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt. Das «Time»-Magazin nennt Bannon in der Titelgeschichte seiner jüngsten Ausgabe «den zweitmächtigsten Mann der Welt». Und die TV-Show «Saturday live» lässt ihn als düsteren Sensenmann hinter Trump auftauchen. Niemand sonst kann es sich leisten, mit zerknüllter Hose, offenem Hemd und unrasiert ins Oval Office zu spazieren.

Bannon teilt Trumps politische Instinkte. Die beiden verstehen sich als Störenfriede, die sich vorgenommen haben, die globalen Eliten aufzumischen. «Wir sind Augenzeugen der Geburt einer neuen politischen Ordnung», jubelte Bannon nach dem Wahlsieg im November. Wobei er den Versuch entschieden zurückwies, in eine Ecke mit Faschisten und Rassisten gestellt zu werden.

«Ich bin ein Wirtschafts-Nationalist. Ich bin ein Amerika-Zuerst-Typ», nimmt Bannon im Wall Street Journal eine Standortbestimmung vor. Ein Anti-Globalisierer, der die Rückkehr zur nationalen Souveränität als Allheilmittel begreift. Und ein rabiater Islam-Gegner, der die «jüdisch-christliche Welt» in einem Krieg mit der muslimischen Welt sieht.

Wer die Weltsicht des Vordenkers im Weissen Haus verstehen will, findet die Gebrauchsanleitung dazu bei einem Auftritt Bannons vor dem rechts-katholischen «Human Dignity Institute» 2014 in Rom. Dort entfaltete er seine Vision einer «rechten Internationalen».

«Das zentrale Anliegen, das all diese Mitte-Rechts-populistischen Bewegungen verbindet», sei die «Sammlung der arbeitenden Männer und Frauen in der Welt, die müde sind, von der ‹Davos›-Lobby herumkommandiert zu werden.»

Die Leute spürten, wie sie entmündigt würden, und lehnten sich überall in der Welt gegen zentralisierte Regierungen und supranationale Gebilde wie die Europäische Union auf.

Protektionismus, Mauerbau und Einwanderungsstopp sind in diesem Narrativ Selbstschutz-Massnahmen, um die Souveränität zurück zu gewinnen. Eine Aussenpolitik, die darauf abzielt, multinationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Europäische Union oder die Nato zu schwächen, versteht sich von selbst.

Die neue Ordnung, die Bannon und Trump vorschwebt, ist in Wirklichkeit eine alte. Es ist die düstere Welt des Nationalismus, mit seinem undurchsichtigen Netz an bilateralen Absprachen und Rückversicherungen, in der andere Staaten nicht als Partner, sondern Konkurrenten wahrgenommen werden.

Je mehr sich die Leute an Stil und Vorgehen reiben, desto besser aus Bannons Sicht. Dessen Maskottchen ist der Honigdachs, der laut Brehms Tierleben angriffslustig ist und sich in seinem Blutdurst festbeisst. Oder wie das bei Breitbart ausgegebene Motto sagt: «Honey Badgers don't give a shit.»

Wie weit er im Weissen Haus damit kommt, hängt von Trump ab. Läuft es schlecht, kann es für ihn wie für sein historisches Vorbild Cromwell enden: Als der übers Ziel hinausschoss, liess ihn Heinrich der Achte exekutieren. Doch danach sieht bisher wenig aus. Zur Zeit sitzt Bannon wie die Spinne im Netz des Weissen Hauses. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)