UNO ist für Trump «Club, um gute Zeit zu haben»

Die UN-Resolution zur israelischen Siedlungspolitik schlägt weiter hohe Wellen. Der gewählte US-Präsident Donald Trump zweifelt an der Leistungsfähigkeit der Vereinten Nationen.

Via Twitter schrieb er, derzeit seien die Vereinten Nationen ein Club, in dem Leute zusammenkämen, redeten und eine «gute Zeit» verbrächten. Dies sei traurig, dabei habe das Gremium grosses Potenzial.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!