Trumps Einreisestopp erleidet Schlappe vor Gericht

Kommando zurück. Genauso schnell wie die US-Regierung nach dem Exekutiv-Befehl Donald Trumps vergangenen Freitag die Grenzen für die vom Einreisestopp betroffenen Personen dicht machte, werden sie nach der vorläufigen Entscheidung des 9. Berufungsgerichts in San Francisco nun wieder geöffnet.

Die Richter wiesen am frühen Sonntagmorgen einen Eilantrag des Justizministeriums zurück, mit dem die US-Regierung die von einem Bundesrichter am Samstag in Washington State angeordnete vorübergehende Aussetzung des Exekutiv-Befehls rückgängig machen wollte. Vor einer abschliessenden Entscheidung verlangt das Gericht weitere Unterlagen der Regierung.

Praktisch bedeutet das eine Rückkehr zu den Einreisebestimmungen vor dem Dekret des Präsidenten. Trotz der beispiellosen Kritik des Weissen Hauses an dem, wie es hiess, «unverschämten Urteil» folgten die Behörden den richterlichen Anordnungen.

Das Heimatschutz-Ministerium informierte die Fluggesellschaften, Reisende mit gültigen Visa aus den sieben mehrheitlich muslimischen Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen dürften ab sofort wieder in die USA kommen. Bei der Einreise müssten sie lediglich mit den üblichen Befragungen und Prozeduren rechnen, nicht aber mit einem Bann.

Die USA hatten nach dem Dekret ursprünglich mehr als 60'000 Visa für ungültig erklärt. Die Luftfahrtgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate «Etihad Airways» bestätigte, sie befördere wieder Betroffene des Einreisestopps. «Wir akzeptieren wieder Staatsbürger aus den sieben vergangene Woche genannten Staaten.»

Das US-Aussenministerium teilte den zuständigen Stellen bei den Vereinten Nationen mit, die USA stünden bereit, weitere Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Der für die Umsiedlung verantwortliche Abteilungsleiter im Aussenministerium, Lawrence Bartlett, erteilte in einer E-Mail die Anweisung, neue Flüge für die Flüchtlinge zu buchen.

Bei den Betroffenen handelt es sich um Personen, die bereits durch die achtzehn Monate lange Überprüfung der US-Behörden gegangen sind, und ursprünglich auf der Liste der Flüchtlinge standen, die bis Ende des Monats in die USA kommen sollten.

Der Sprecher der Vereinten Nationen Leonard Doyle sagte, mehr als 2000 Flüchtlinge hätten durch die Gerichtsintervention kurzfristig die Chance in die USA zu kommen. Menschen- und Bürgerrechts-Organisationen rieten den Betroffenen, keine Zeit zu verlieren.

«Buchen Sie so schnell wie möglich», analysiert Jerome Frank von der «Legal Services Organization» der Yale Law School die unsichere Rechtslage nach der Entscheidung des 9. Bundesberufungsgerichts in San Francisco.

Sollte das Gericht in den kommenden Tagen zu der Ansicht gelangen, Richter James L. Robart, habe seine Kompetenzen überschritten, könnte die Regierung den Einreisestopp wieder in Kraft setzen.

Analysten halten dieses Szenario allerdings für wenig wahrscheinlich. Das dürfte der Präsident auch von seinen Rechtsberatern gehört haben. Statt die Entscheidung hinzunehmen, übte sich Trumps in Richterschelte.

In einer ersten Kurznachricht befand der Präsident, es sei «ein grosses Problem», wenn «ein Land nicht länger sagen darf, wer rein und raus darf, und wer nicht, speziell aus Gründen der Sicherheit». Anschliessend knöpfte er sich dann den von George W. Bush 2004 ernannten Bundesrichter in Seattle persönlich vor. «Die Meinung dieses sogenannten Richters ist lächerlich und wird kassiert.»

Die Infragestellung eines Bundesrichters durch den Präsidenten löste einen öffentlichen Aufschrei aus. «Das zeigt seine ganze Verachtung für eine unabhängige Justiz, die sich nicht immer seinen Wünschen beugt», kritisiert der Führer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, die Richterschelte Trumps. Sein Kollege Patrick Leahy aus dem Justizausschuss warnte bereits vor einer Verfassungskrise.

Zu der könnte es kommen, wenn der Einreisestopp vor dem Supreme Court landet. Insgesamt sind seit vergangenem Freitag mehr als Dutzend Verfahren anhängig. Bei einer abschliessenden Bestätigung der Aussetzung des Exekutiv-Befehls durch das Berufungsgericht in San Francisco bliebe der Regierung nur noch der Weg zum obersten Gericht.

Das Problem für Trump: Selbst wenn dort alle republikanischen Richter ihm Recht gäben, was keineswegs sicher scheint, käme es zu einem Patt. Damit bliebe der Einreisestopp auf Dauer ausser Kraft gesetzt. Die Verfassungskrise entstünde in dem Moment, in dem sich die Regierung versuchte, darüber hinweg zu setzen.

Fürs Erste frohlocken die Gegner des Präsidenten über die gerichtliche Schlappe. Der Filmemacher Michael Moore, der zu den lautstärksten Opponenten Trumps zählt, trollte dessen Twitter-Angriff auf Richter Robert. «Danke, sogenannter Präsident Trump! Ich habe zwei Wochen damit gerungen, wie ich Sie bezeichnen soll, und ihr Tweet gibt uns eine Antwort.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)