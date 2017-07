Trump-Sohn wollte russisches Material über Clinton

Es wird eng für Donald Trump junior, den ältesten Sohn des US-Präsidenten. Aus einem am Dienstag von ihm selbst veröffentlichten E-Mail-Wechsel geht hervor, dass der Trump-Sohn sich während des US-Wahlkampfs auf ein Angebot einliess, belastendes Material über die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton aus angeblich offizieller russischer Quelle zu erhalten. «Ich liebe das», reagierte der Trump-Sprössling euphorisch auf die Offerte.

Durch diese Enthüllungen gewinnt die Russland-Affäre in den USA eine neue Dimension: Denn damit kam nun erstmals ans Licht, dass der Trump-Kampagne angeblich direkte Hilfe der russischen Regierung im Wahlkampf angeboten wurde – und diese zumindest ein Stück weit darauf einging.

«Ultra-heikles» Infos

Der brisante Mailwechsel stammt aus den Tagen vor einem Treffen zwischen Donald Trump junior und der Anwältin Natalia Weselnizkaja im Juni 2016, das bereits in den vergangenen Tagen bekannt geworden war. Der Trump-Sohn erklärte, mit der Veröffentlichung der Mails wolle er «total transparent» sein. Allerdings war der Mailwechsel bereits in die Hände der «New York Times» gelangt und wurde von der Zeitung nahezu zeitgleich verbreitet.

Demnach wurde der Trump-Sohn von dem britischen Publizisten Rob Goldstone mit dem Angebot kontaktiert, er könne ihm «sehr hochangesiedeltes» und «ultra-heikles» Material über Russland-Verbindungen Clintons verschaffen, das vom russischen Generalstaatsanwalt stamme. Dieses Material «wäre für ihren Vater sehr nützlich».

Die Informationen entstammten den Bemühungen «Russlands und seiner Regierung zur Unterstützung» der Präsidentschaftskampagne des US-Immobilienmoguls, schrieb Goldstone. Der Trump-Sohn reagierte innerhalb weniger Minuten: «Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich das.»

Here's my statement and the full E-Mail chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq