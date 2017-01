Trump und sein Motto – eine Erfolgsgeschichte

«Make America Great Again» – so steht es auf den Baseballmützen seiner Fans, die mit Trump auf der Nationalpromenade, der so genannten Mall, die Amtseinführung ­feierten. «Macht Amerika wieder grossartig.» Der Slogan impliziert, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr so toll sind, wie sie einmal waren.

«Ich schaue auf die verschiedenen Krankheiten, die dieses Land hat, seien es die Grenze, die Sicherheit, ob wir Gesetz und Ordnung haben oder ein Mangel an Recht und Ordnung», sagte Donald Trump in einem Interview mit der «Washington Post». «Ich sass an meinem Schreibtisch und dachte mir: Make America Great Again.»

Der Satz ist patentiert

Das war am 7. November 2012, dem Tag nach der Niederlage Mitt Romneys gegen Barack Obama bei den letzten Präsidentschaftswahlen.

Während die Republikaner die Wunden leckten, grübelte Donald Trump im 26. Stock seines Wolkenkratzers über die Leitidee einer eigenen Kandidatur in vier Jahren nach. Wie ein Geistesblitz schoss ihm ein Satz durch den Kopf, den schon George Bush senior und Ronald Reagan so ähnlich gebraucht hatten. Er schrieb das Motto auf, rief einen seiner Hausanwälte an und bat diesen darum, den Satz patentieren zu lassen. Seit dem 14. Juli 2015 darf Trump «Make America Great Again» für sich beanspruchen.

Als erste bekamen das der Gouverneur von Wisconsin, Scott Walker, und Senator Ted Cruz aus Texas zu spüren, die mit Trump um die Nominierung der Repu­blikaner konkurrierten. Als diese den Spruch in ihre Reden ein­bauten, erhielten sie Post von Trumps Anwälten.

Motto für Wiederwahl steht

Die roten Kappen mit dem Trump-Slogan gingen weg wie warme Semmeln. Auf «Millionen» beziffert Trump den Verkauf der Kopfbedeckungen, die sein Team für 25 Dollar das Stück feilbot.

Und Trump wäre nicht Trump, dächte er nicht schon über neue Geschäftsgelegenheiten nach. Überzeugt von seiner Wiederwahl, beauftragte er seine Patentanwälte, das Motto für den Wahlkampf in vier Jahren zu sichern: «Keep America Great» oder auf Deutsch «Haltet Amerika grossartig». (Berner Zeitung)