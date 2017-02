«Trump trägt ganz bestimmt keinen Bademantel»

Vor Journalisten verriss Trumps Sprecher Sean Spicer am Montag einen Artikel der «New York Times» über die ersten Tage des Präsidenten im Weissen Haus als realitätsfern – vor allem, weil Trump nicht, wie beschrieben, einen Bademantel trage.

In einem Artikel mit dem Titel «Trump und sein Team überdenken nach holperigem Beginn ihre Strategie» hatte die «New York Times» über die ersten beiden Wochen des neuen Präsidenten berichtet und dabei politische Analysen mit einer Beschreibung des Alltags im Weissen Haus vermengt.

Ab 18.30 Uhr sehe Trump im Bademantel fern

Unter anderem schreibt das Blatt, dass sich Trump meist gegen 18.30 Uhr in seine Privatgemächer zurückziehe – ohne Familie, da seine Frau Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron in New York geblieben seien. «Wenn er nicht im Bademantel fernsieht oder mit alten Wahlkampfhelfern telefoniert, bricht er manchmal zur Erkundung ungewohnter Ecken in seinem neuen Heim auf», heisst es in dem Artikel.

Spicer zeigte sich am Montag erbost über den Artikel: «Diese Geschichte war so voller Ungenauigkeiten und Lügen, dass sie sich beim Präsidenten für sie entschuldigen müssten», sagte er Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine auf dem Rückweg aus Florida. Trump machte seinem Ärger derweil via Twitter Luft.

The failing @nytimes writes total fiction concerning me. They have gotten it wrong for two years, and now are making up stories & sources! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Februar 2017

«I exist»

Doch statt relevante Argumente des Artikels zu kontern, stürzte sich Spicer auf ein kurioses Detail. Denn als Beweis für die «eklatanten Fehler bei den Fakten» führte Trumps Sprecher an: «Ich glaube nicht, dass der Präsident einen Bademantel besitzt; ganz bestimmt trägt er keinen.» Dies zeige, dass der Artikel das Geschehen im Weissen Haus nicht korrekt wiedergebe.

Auf Social Media geht das Thema viral. Die Beiträge machen sich mehrheitlich über das Thema lustig, wie beispielsweise der neu eröffnete Twitteraccount «POTUS' Bathrobe» («Der Bademantel des US-Präsidenten») zeigt. Mit «Oh, I exist» («Oh, mich gibt es») beginnt dieser Stellung zum «#BathrobeGate» zu nehmen.

Oh I exist. — POTUS' Bathrobe (@POTUSBathrobe) 6. Februar 2017

Es häufen sich gepostete Fotos, die Spicers Aussage, der Präsident habe nie einen Bademantel besessen, widerlegen. Es sind Posts mit Bildern, die einen jüngeren Trump im Bademantel zeigen. Viele User fragen sich zudem, woher der Pressesprecher wissen kann, ob der Präsident einen Bademantel besitzt oder nicht.

When your Twitter feed is full of pictures of Donald Trump in bathrobe. pic.twitter.com/4Ski2BwnIX — AJ+ (@ajplus) 7. Februar 2017

Donald Trump would never wear a bathrobe. pic.twitter.com/uGo1unhwE6 — John Aravosis (@aravosis) 7. Februar 2017

Sean Spicer: "I don't think the president owns a bathrobe."



Anyone with internet access: pic.twitter.com/SNZBoG0Zcn — Casey Clemmons (@Casey_Clemmons) 6. Februar 2017

I pray I go the rest of my life not knowing how Sean Spicer became aware of Trump not owning a bathrobe — Fiddler (@cFidd) 6. Februar 2017

(sep/AFP)