Trump ist im «Krieg mit den Medien»

Auf dem Weg zur CIA-Zentrale nach Langely auf der anderen ­Seite des Potomac bekam Trump einen Eindruck von den historischen Massen an Demonstranten, die seine Ankunft im Weissen Haus mobilisierte. Als er in seiner Panzerlimousine an den Protestlern vorbeirauschte, war das Gejohle der Menge nicht zu über­hören.

Gewiss kein freundliches Willkommen für den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, vor dessen Haustüre an der 1600 Pennsylvania Avenue nach offiziellen Schätzungen am Samstag mehr als eine halbe Millionen Menschen demonstrierten.

Die Grosskundgebungen von Boston über New York und Chicago bis Los Angeles hinzugerechnet, waren es deutlich über 4,2 Millionen. Ein Rekord, der die enttäuschende Teilnahme an den offiziellen Inaugurationsfeiern in Washington bei weitem in den Schatten stellte.

Unter den Protestlern be­fanden sich auch prominente Trump-Gegner wie der Regisseur Michael Moore und die Schauspielerin Scarlett Johansson. Popikone Madonna rief bei ei­nem Überraschungsauftritt zum Widerstand auf gegen «dieses neue Zeitalter der Tyrannei».

Mit den Medien «im Krieg»

Statt auf die Sorgen der Mehrheit der Amerikaner einzugehen, die ihn nicht gewählt haben, griff Trump bei seinem Besuch in der CIA-Zentrale die Presse an: «Ich habe einen andauernden Krieg mit den Medien», beschwerte sich der Präsident. «Das sind die unehrlichsten Menschen, die auf der Erde herumlaufen.»

Die Journalisten würden absichtlich über das Interesse an seiner Amtseinführung «lügen». «Das dürften eine Millionen, eineinhalb Millionen Menschen gewesen sein.» Die auf Mengenschätzung ­spezialisierten Experten Marcel Altenburg und Keith Still haben Aufnahmen und verfügbare Da­ten analysiert und gehen von etwa 160'000 Trump-Anhängern aus. Das ist ein Drittel der Zahl der nach derselben Methode geschätzten Teilnehmer des «Women March» vom Samstag.

Bizarres vom Pressesprecher

Diese Fakten hielten den neuen Sprecher des Weissen Hauses Sean Spicer nicht davon ab, kurzfristig die Reporter zu seinem ersten Briefing im Weissen Haus zusammenzutrommeln. Bei­läufig kündigte er den Besuch der britischen Premierministerin Theresa May am kommenden Freitag an (siehe Kasten). Danach verfiel er in einen zornigen Monolog: Mit erhobener Stimme beschimpfte er das Pressekorps des Weissen Hauses und liess anschliessend keine Fragen zu. «Bizarr und ohne Beispiel», kommentierte ein Teilnehmer anschliessend.

Spicer wiederholte die falsche Behauptung, Trump habe «das grösste Publikum gehabt, das jemals einer Amtseinführung beiwohnte. Punkt.» Dann warnte er die Medien. «Wir werden die Presse zur Rechenschaft ziehen.»

«Das war erst der Anfang»

Wegen Angriffen auf die Pressefreiheit sowie die Rechte von Frauen und Minderheiten sorgt sich Kevin Seymour (44), der aus New York zu dem historischen Protest nach Washington kam. «Er soll wissen, dass wir aufpassen.» Ähnlich sieht es Lea Smith (43), die aus Dana-Point in Kalifornien angereist kam. «Wir werden es nicht erlauben, dass uns jemand unsere Rechte wegnimmt», gelobt sie und prophezeit: «Das war erst der Anfang.» (Berner Zeitung)