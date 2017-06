Trump gratuliert Republikanerin zum Sieg

Bei einer Nachwahl für einen Sitz im Repräsentantenhaus im US-Bundesstaat Georgia hat die republikanische Kandidatin Karen Handel Medienberichten zufolge gewonnen. Nach Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmen lag Handel mit rund 52 Prozent vorne.

Ihr Gegner von den Demokraten, Jon Ossoff, kam auf rund 47 Prozent, wie die Fernsehsender CNN und NBC News am Dienstag berichteten. Den Sitz in Georgia hatte Tom Price freigemacht. Er war als Gesundheitsminister in die Regierung von Präsident Donald Trump gewechselt. Seit den 70er Jahren ist das Mandat in republikanischer Hand.

Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th. Fantastic job, we are all very proud of you!