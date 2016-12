Trump drückt US-Justiz seinen Stempel auf

Donald Trump wird als Präsident Oberbefehlshaber der mächtigsten Armee der Welt, oberster Manager der grössten Volkswirtschaft und auf internationaler Bühne der Führer der freien Welt. Aber den grössten Einfluss kann der Republikaner auf das Justizsystem der Vereinigten Staaten nehmen.

104 Richter zu ernennen

Wenn er am 20. Januar sein Amt antritt, dann wird Trump die Besetzung von 104 Richterposten auf seiner Agenda stehen haben, doppelt so viel wie sein Vorgänger Barack Obama zu dessen Amtsbeginn vor acht Jahren. Mit der Mehrheit seiner Republikaner in beiden Häusern des Kongresses – Abgeordnetenhaus und Senat – kann der neue Präsident Richtungsentscheidungen treffen, die sich auf Umweltschutzgesetze, Arbeitsrecht, Einwanderung und anderes auswirken.

«Jeder Präsident kann davon ausgehen, dass er wichtige Weichen stellt», erläutert Carrie Severino vom Judicial Crisis Network, einer konservativen Denkfabrik in Washington D.C. «Trump ist in dieser Frage einzigartig, denn er hat im Wahlkampf stark auf das Thema gesetzt – vor allem hinsichtlich der Bedeutung von Gerichten und insbesondere des Obersten Gerichts.»

Präsident ernennt auf Lebenszeit Nach der US-Verfassung beruft der Präsident alle Bundesrichter, die über Fälle urteilen müssen, in denen es um Bundesgesetze geht, aber Bundesrichter, die in besonderen Gerichten wirken, wie etwa dem Gerichtshof für internationalen Handel. Der Präsident ernennt auch die Richter am Supreme Court, dem Höchstgericht. Das befindet als letzte Instanz über Streitfälle und über alle Verfassungsfragen. Die vom Präsident Ernannten müsse nach Anhörungen im Senat bestätigt werden.

Sind die Richter bestätigt, dann sind sie auf Lebenszeit im Amt. Häufig haben sie noch Einfluss, wenn der Präsident der sie ernannt hat und die Senatoren, die sie bestätigt haben, längst nicht mehr im Amt sind.

Dass Präsident Trump so viele Posten besetzen muss, liegt auch an der Blockadehaltung der Republikaner gegenüber Ernennungen durch Präsident Obama, seit sie 2015 die Mehrheit im US-Senat zurückerobert haben. Viele der durch ihn Berufenen schafften es nicht mal bis in die Anhörung. Die jetzt oppositionellen Demokraten werfen den Republikanern diese Blockade als systemzerstörerisch vor. Das sei «kein stolzes Erbe», sagte Obamas Sprecher Eric Schultz dazu.

Scalias Sitz ist offen Die wichtigste der Ernennungen durch Trump betrifft den seit dem Tod von Richter Antonin Scalia im Februar freien Sitz im Supreme Court. Scalia war ausgesprochen konservativ, er war 1986 vom damaligen Präsidenten Ronald Reagan berufen worden. Seit seinem Tod herrscht im Höchstgericht ein Patt zwischen vier konservativen und vier liberalen, nach US-Sprachgebrauch also linken, Richtern. Zwei der links orientierten Richter sind schon alt: Stephen Breyer ist 78 und Ruth Bader Ginsburg ist 83. Auch hier sind Neubesetzungen absehbar.

Trump hat schon klargemacht, dass er einen Höchstrichter vom Schlag des erzkonservativen Scalia berufen will. Und er könnte jüngere Juristen berufen, die dann auf Jahrzehnte die Rechtsprechung bestimmen. Die Evangelikalen erwarten einen konservativen Nachfolger für Scalia. Ihr Führer Herry Falwell Jr. erinnerte daran. Dass Trump die Wählerstimmen seiner Gruppe wegen seiner darauf abzielenden Versprechen wie Abtreibungsverbot und ähnliches erhalten habe.

Familienbande

Bei Trump bleibt viel in der Familie. Das könnte auch beim Supreme Court so sein. Donald Trumps ältere Schwester Maryanne Trump Barry ist Bundesrichterin in Philadelphia. Die als moderat geltende Juristin war von Reagan ernannt und von Bill Clinton befördert worden. Aufgrund ihrer Laufbahn wäre sie qualifiziert für den Supreme Court und könnte – bei Senatsbestätigung – Scalias Sitz einnehmen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)