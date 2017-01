Trump bringt Partei mit nur einem Tweet auf Kurs

Unter dem Druck des designierten US-Präsidenten Trump machen Republikaner im Repräsentantenhaus eine Entscheidung über die Abschaffung eines unabhängigen Ethikgremiums rückgängig. Im neuen Kongress haben Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern.

In den USA ist am Dienstag der 115. Kongress zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. In beiden Kammern, Repräsentantenhaus und Senat, haben die Republikaner die Mehrheit. Am 20. Januar zieht mit dem neugewählten Präsidenten Donald Trump auch noch ein Vertreter ihrer Partei in das Weisse Haus ein, in dem bisher der Demokrat Barack Obama regierte. Unter dem Druck Trumps liessen republikanische Abgeordnete Pläne für die Aushöhlung eines unabhängigen Ethikgremiums fallen.

Republikaner des Repräsentantenhauses sahen sich nicht nur von Demokraten unter Beschuss, sondern auch von ihrem künftigen Präsidenten. Dabei ging es um ihren Schritt vom Montag, das unabhängige Büro für Ethik im Kongress, das sogenannte Office of Congressional Ethics, zu neutralisieren und es unter die Kontrolle von Abgeordneten zu stellen. Trump äusserte seine Kritik am Zeitpunkt des Vorgehens auf Twitter. Müssten sie, bei all den Aufgaben, die vor dem Kongress lägen, wirklich die Schwächung der Ethik-Aufsicht zu ihrer Priorität machen?, wollte Trump wissen.

With all that Congress has to work on, do they really have to make the weakening of the Independent Ethics Watchdog, as unfair as it — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Januar 2017

........may be, their number one act and priority. Focus on tax reform, healthcare and so many other things of far greater importance! #DTS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Januar 2017

Innerhalb von Stunden wurde eine Sitzung von Republikanern einberufen, bei der Abgeordnete dafür stimmten, die Änderung rückgängig zu machen. Die Episode noch vor der konstituierenden Sitzung des Kongresses zeigte anschaulich den Einfluss, den Trump über seine Partei in einer Regierung haben könnte, die erstmals seit zehn Jahren vollständig unter der Kontrolle der Republikaner sein wird.

Das Office of Congressional Ethics wurde 2008 geschaffen, um Vorwürfe von Fehlverhalten durch Abgeordnete zu untersuchen. Die Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, kritisierte, Ethik sei das erste Opfer des neuen, von Republikanern dominierten Kongresses.

Dem neuen Repräsentantenhaus gehören 241 Republikaner und 194 Demokraten an. Die Kammer trat am Mittag (Ortszeit) feierlich zusammen und wird demnächst ihren Vorsitzenden wählen. Es wird erwartet, dass der Republikaner Paul Ryan in dem Amt bestätigt wird.