Protest zum Steuer-Termin

Die jährliche Steuererklärung ist ein Ärgernis für alle Amerikaner. Denn das Steuerrecht ist kom­pliziert. Abgabetermin ist jeweils der 15. April, in diesem Jahr ­wegen der Osterfeiertage dieser Dienstag, der 18. Da man sich ohnehin schon ärgert, kann man seinem Protest auch lauthals Luft machen.

Mit dem neuen Präsidenten Donald Trump hat man sogar einen gefunden, an dem sich der ganze Frust abladen lässt. Denn er verheimlicht vor der Öffentlichkeit, was er der Steuer in den vergangenen Jahren zu sagen hatte.

Fragen nach Trumps Steuerakte

Überall in den Vereinigten Staaten gingen deshalb Tausende Menschen auf die Strassen, um Trump aufzufordern, endlich seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. 150 solcher Protestmärsche wurden am Wochenende abgehalten. «Wenn wir seine Steuererklärung nicht zu sehen bekommen, werden wir niemals wissen, für wen er in Wirklichkeit arbeitet», sagte Joe Dinkin auf einer Protestkundgebung mit 5000 Teilnehmern am Samstag in New York.

Trump ist der erste Präsident und war erster Präsidentschaftskandidat seit vierzig Jahren, der seine Steuererklärungen nicht veröffentlicht hat. Im Wahlkampf weigerte er sich mit dem Hinweis, die würden noch von der Steuerbehörde geprüft. Nach der Wahl sagte Trump, die Amerikaner interessierten sich nicht wirklich dafür, und er sehe keinen Grund, sie zu veröffentlichen.

Ann Demerlis ist da ganz anderer Meinung. Sie nahm am Protestmarsch in Philadelphia teil. Sie wolle wissen, ob Trump russischen Oligarchen Geld schulde, sagte sie. «Das interessiert uns. Wir wollen seine Steuern sehen», sagte sie unter einem Schild mit der Aufschrift «Zeig uns deine Steuern – jetzt».

Auf die Frage, ob der Präsident seine Steuerakten publik machen werde, zuckte der Sprecher des Weissen Hauses, Sean Spicer, nur die Schultern: «Ich weiss es nicht. Ich habe genug damit zu tun, ­meine eigene Erklärung auszufüllen.»

Kompliziertes auf Tausenden von Seiten

Auch für ihn gilt der Stichtag 15. oder in diesem Jahr 18. April. Bei der Erklärung ist viel zu beachten. Das Einkommensteuerrecht der USA ist 2600 Seiten stark, zählt man Erklärungen und Ähnliches hinzu, dann sind es mehr als 70'000 Seiten.

Und neben den Bundessteuern müssen die Amerikaner auch noch Steuern der Bundesstaaten und Gemeindesteuern ausrechnen, angeben und bezahlen. New York erhebt beispielsweise eine eigene Einkommensteuer für seine Bürger.

Jeder, der Einkommen aus mehr Quellen bezieht als aus einem Job als Festangestellter und der mehr anzugeben hat als ein einfaches Familienhäuschen, braucht im Normalfall einen Steuerberater und manchmal sogar einen Steueranwalt. Sonst lässt sich nicht ermitteln, wie viel er bezahlen muss.

Freiberufler, jemand mit Angestellten – auch wenn es nur ein Kindermädchen ist – und alle, die Einkommen aus dem Ausland beziehen oder Werkanlagen besitzen – wie Trump – erwartet ohne Hilfe vom Steuerfachmann ein Albtraum an auszufüllenden Formularen und zu beachtenden Vorschriften.

Im US-Kongress wird jetzt mit der Überarbeitung der Steuergesetze begonnen. Auch die Republikaner sind dafür. Die Demokraten aber verlangen, dass Trump seine Steuerakten offenlegt. Sonst wisse man niemals, ob er Steuergesetze zu seinen Gunsten oder zugunsten des amerikanischen Volks ändern wolle.

«Das amerikanische Volk will Bescheid wissen», sagte Senator Ron Wyden aus Oregon. «Werden unsere Interessen geschützt, oder sind das Deals, die irgendwie seinen Interessen dienen?»

(Berner Zeitung)