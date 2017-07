Polen organisiert für Trump «jubelnde Massen»

Knapp 16 Stunden hat der US-Präsident, um in Warschau den Auftakt für seine zweite Europareise zu setzen. Eine Rede mit historischem Rückblick ist geplant. Die polnische Regierung hat angeblich schon vorab für begeistertes Publikum gesorgt.

US-Präsident Donald Trump ist zu seinem mit Spannung erwarteten Kurzbesuch in Polen eingetroffen. Die Air Force One landete am Mittwochabend in Warschau. Am Donnerstag wird er unter anderem den polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda treffen und eine Rede halten, ehe er zum G-20-Gipfel in Deutschland weiterreist. Die Ansprache auf dem Krasinski-Platz nahe dem Zentrum des Warschauer Aufstands 1944 gegen Nazi-Deutschland dürfte von besonderer Bedeutung sein.

Melania und Donald Trump sind in Warschau gelandet. (Video: Youtube/Washington Post)

Keine «allgemeine Unterhaltung»

Frage wird auch sein, ob er die Position der USA bekräftigt, in der Region ein wichtiger Sicherheitspartner zu bleiben. Bei einem Gipfel der Drei-Meere-Initiative soll er die Staatenlenker von zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern treffen, die ihre Energie- und Handelspläne ausbauen und modernisieren wollen, um sich von Gas- und Öllieferungen aus Russland unabhängiger zu machen.

Getting ready to leave for Poland, after which I will travel to Germany for the G-20. Will be back on Saturday. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Juli 2017

Staatspräsident Duda sagte am Mittwoch dem Sender TVN24, seine Gespräche mit Trump würden keine «allgemeine Unterhaltung über Weltsicherheit» sein. Stattdessen würden sie sich mit konkreten Themen wie Energiesicherheit für die Region befassen.

«Historischer Charakter»

Duda betonte, Trumps Besuch werde «historischen Charakter» haben. Dessen Rede werde «nicht nur für Polen, sondern für die gesamte Welt» sein. Die Medien des Landes berichteten, die polnische Regierung habe dem Weissen Haus bei der Einladung nach Warschau jubelnde Massen versprochen. Die Regierungspartei sowie Regierungsanhänger planten demnach, grosse Gruppen von Menschen in Bussen zu der Ansprache zu transportieren.

Einen ersten warmen Empfang gab es bereits am Mittwochabend: Dutzende Menschen schwenkten amerikanische und polnische Fahnen, als Trumps Wagenkolonne den Präsidenten und die First Lady zu ihrer Unterkunft brachte. Schon vorab wurde erwartet, dass Trump in Polen einen freundlichen Empfang bekommen würde, obwohl es in Europa weiter Skepsis über sein Bekenntnis zur Nato, wegen seines Lobs für den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner Entscheidung zum Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen gibt. (chk/AP)