Obama begnadigt Whistleblowerin Manning

US-Präsident Brack Obama hat kurz vor Ende seiner Amtszeit der Whistleblowerin Chelsea Manning den grössten Teil ihrer Strafe erlassen. Die 29-Jährige werde am 17. Mai freigelassen, teilte das Weisse Haus am Dienstag mit. Manning hatte Geheimdienstunterlagen an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben und war dafür zu 35 Jahren Haft verurteilt worden.

Die Ex-Geheimdienst-Analystin hiess früher Bradley Manning, diente im Irak und spielte Wikileaks mehr als 700 000 geheime Dokumente zu. 2013 wurde sie wegen Spionage und anderer Vergehen verurteilt. Zusammen mit der Untersuchungshaft hat sie mehr als sechs Jahre im Gefängnis verbracht.

Suizidversuche, Hungerstreik

Die heute 29-Jährige unternahm in der Haft zwei Selbstmordversuche und trat in den Hungerstreik. Sie erreichte schliesslich, dass die Armee einer Hormontherapie und später auch einer operativen Behandlung ihrer sexuellen Identitätsstörung zustimmte.

Obama war immer wieder gedrängt worden, Manning zu begnadigen, bevor er sein Amt am Freitag an seinen republikanischen Nachfolger Donald Trump übergibt. Von dieser Möglichkeit machte er jetzt Gebrauch. Insgesamt verkürzte er die Haftzeit von 209 Häftlingen. Die meisten von ihnen waren wegen nicht gewalttätiger Drogenvergehen verurteilt worden.

Ausserdem erliess Obama 64 Personen ihre Strafen ganz, unter ihnen der pensionierte General James Cartwright, der wegen Falschaussagen bei der Untersuchung zur Weitergabe von Geheiminformationen verurteilt worden war. (woz/sda)