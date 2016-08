Indianer fordern Ölmulti heraus

Jeden Tag wächst das Lager am Ufer des Cannonball River um ein paar neue Tipis. Indianer aus allen Teilen Dakotas strömen herbei, um den bedrängten Ureinwohnern der Standing Rock Sioux Reservation zur Seite zu stehen.

Diese sehen ihre Lebensgrundlagen durch ein 3,8 Milliarden Dollar teures Pipelineprojekt gefährdet, das ein texanisches Unternehmen gegen den Widerstand der Indianer realisieren will.

Trinkwasser gefährdet

Seit April protestieren die Sioux gegen die 1200 Meilen lange Leitung, die sich durch das Land ihrer Vorväter mit seinen heiligen Grabstätten schlängelt und das Trinkwasser der Flüsse gefährdet, unter denen die Leitungen durchlaufen sollen.

Das Unternehmen Energy Transfer Partners hofft, nach der für Ende des Jahres geplanten Fertigstellung der sogenannten Dakota Access Pipeline jeden Tag einmal rund 470 000 Barrel Öl aus dem Bakken-Feld im Westen von North Dakota bis nach Illinois durch die Prärie zu pumpen. «Absolut sicher», wie das Unternehmen behauptet.

Der Bundesstaat North Dakota und das United States Army Corps of Engineers genehmigten die Ölleitung im Eiltempo, nachdem US-Präsident Barack Obama die Keystone-XL-Pipeline aus Kanada gestoppt hatte. Die Indianer klagen in dem Genehmigungsverfahren einmal mehr, übergangen worden zu sein.

Häuptling Dave Archambault II bettet die Proteste in einen historischen Kontext ein. «Das ist das dritte Mal, dass den Sioux Land und Ressourcen genommen werden, ohne ihre Interessen zu berücksichtigen.» Die Regierung habe ein ums andere Mal Verträge gebrochen, bevor die Tinte der Unterschriften getrocknet gewesen sei.

Die Erinnerung der mehreren Tausend Ureinwohner, die am Zusammenfluss des Cannonball und des Missouri River campieren, geht zurück bis zur Schlacht am Little Bighorn und zum Massaker am Wounded Knee Creek. Eine Geschichte voller Unrecht, Täuschungen und falscher Versprechungen.

Geschichte wiederholt sich

Der Sioux-Häuptling sieht in Jack Dalrymple – dem Gouverneur von North Dakota und Berater des Rechtspopulisten Donald Trump – den General Custer des Jahres 2016.

«Der Staat hat mein Reservat militarisiert, die Strassen blockiert, Kontrollpunkte eingerichtet, Flugzeuge im Tiefflug geschickt und Indianer einer Sonderbehandlung zugeführt», beschwert sich der Führer der Sioux über das Vorgehen Dalyrmples, der vor einer Woche den Notstand ausrief.

Die Polizei nahm Häuptling Archambault II mit zwei Dutzend anderen Demonstranten vorübergehend fest, weil diese Spannungen schürten. Laut den Behörden haben die Indianer angeblich Rohrbomben hergestellt. Was die Beamten vermeintlich zu beobachten glaubten, stellte sich schliesslich aber als rituelle Indianerpfeifen (Chanupa) heraus.

In Washington protestierten am Donnerstag mehr als hundert Unterstützer der Indianer vor dem zuständigen Bundesgericht. Dort ist eine Klage hängig, mit der die Organisation Earthjustice für die Sioux den Bau stoppen oder aufhalten will, bis es umfassende Umweltgutachten und eine ordentliche Beteiligung der Indianer gibt. Die Entscheidung des Gerichts wird für den 9. September erwartet.

Egal, wie das Gericht entscheidet: Häuptling Archambault II und die Sioux wollen den Kampf fortsetzen. «Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es so nicht mehr weitergeht.»

(Berner Zeitung)