«Ich habe nie gedacht, dass das so eine grosse Sache wird»

Neues Detail zum Treffen von Präsidentensohn Donald Trump jr. mit einer russischen Anwältin: Der russisch-amerikanische Lobbyist Rinat Achmetschin bestätigte der Nachrichtenagentur AP am Freitag, er habe an dem Gespräch im Juni 2016 teilgenommen, von dem sich Trump jr. belastende Informationen der russischen Regierung über Hillary Clinton erhoffte, die Gegenkandidatin seines Vaters im Präsidentenwahlkampf.

Trump jr. hatte bisher erklärt, an dem Gespräch im Trump Tower hätten die Anwältin Natalia Weselnizkaja, sein Schwager Jared Kushner und der damalige Wahlkampfmanager seines Vaters, Paul Manafort, teilgenommen. Von einer fünften Person war nicht die Rede. Trump jr. hat versichert, bei dem Treffen sei letztlich nichts herausgekommen. Er habe seinen Vater nicht informiert. Weselnizkaja sagte, sie habe weder für die russische Regierung gearbeitet, noch Informationen über Clinton gehabt.

«Ich habe nie gedacht, dass dies so eine grosse Sache wird»

Achmetschin sagte, die Zusammenkunft sei «nicht substanziell» gewesen. Trump jr. habe Weselnizkaja nach Beweisen für illegale Geldflüsse an die nationale Organisation von Clintons Demokratischer Partei gefragt. Die Anwältin habe geantwortet, sie habe keine solchen Informationen. Trumps Wahlkampfteam müsse mehr danach suchen.

Danach habe Trump jr. das Interesse verloren. «Sie konnten gar nicht abwarten, dass das Treffen zu Ende geht», sagt Achmetschin der AP. Er selbst habe eine ernsthaftere Diskussion erwartet. «Ich habe nie gedacht, dass dies so eine grosse Sache wird», sagte er der AP.

Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow sagte über Achmetschin: «Wir wissen gar nichts über diese Person.»

Manaforts Sprecher Jason Maloni verweigerte jeden Kommentar zu der Frage, ob Achmetschin bei dem Treffen dabei war. Kushners Sprecher antwortete nicht auf Anfragen.

Wahlkampf-Hilfe aus Russland?

Das Treffen stellt das bislang deutlichste Anzeichen dafür dar, dass Vertraute des heutigen Präsidenten offenbar gewillt waren, im Wahlkampf Hilfe aus Moskau in Erwägung zu ziehen.

Achmetschin war diese Woche in Berichten als früherer Offizier der russischen Spionageabwehr bezeichnet worden. Er widersprach. «Das ist nicht korrekt» sagte Achmetschin. Er habe von 1986 bis 1988 in der Sowjetarmee gedient, sei aber nicht in der Spionagepraxis ausgebildet worden.

Er sei bereit, US-Ermittlern seine Geschichte zu erzählen, sagte Achmetschin. Bislang sei er aber weder vom FBI kontaktiert worden noch vom Büro des Sonderermittlers Robert Mueller, der Berichten über eine russische Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 nachgeht. (dapd)