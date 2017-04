Facebook-Mord führt zu Debatte über Verantwortung

Es war nicht das erste Mal, dass ein Mord auf sozialen Netzwerken gezeigt wurde. Doch das Video, das am vergangenen Sonntag Tausende von Facebooknutzern anschauen konnten, bevor das Netzwerk den Clip sperren konnte, besass eine neue Dimension des Schreckens.

Diskussion über soziale Medien ausgelöst

Zu sehen war, wie ein 37 Jahre alter Sozialarbeiter irgendwo in Cleveland sein Auto anhält und aussteigt und dann den nächstbesten Passanten erschiesst. Der Mann, ein 74 Jahre alter Einkäufer, begreift vor seinem Tod kaum, was ihm passiert. Doch kurz bevor das Opfer stirbt, wird er noch dazu gezwungen, einen Namen zu nennen. Diese Person, erklärt der filmende Mörder dazu, sei der Grund dafür, dass den Passanten nun dieses grausame Schicksal ereile.

Gemeint war die Lebensgefährtin des Mörders, die ihn, wie er kurz darauf in einem Facebook-Live-Video erklärte, «über die Klippe» gestossen habe. Sie war die eigentliche Adressatin des Films und der Botschaft, die der Mörder damit senden wollte.

Das Video war eindeutig eine Inszenierung, das Filmen und Publizieren war das Ziel des grausamen Aktes. Und so hat der Fall eine breite Diskussion über die Mitverantwortung des Netzwerks ausgelöst.

Facebook lässt sich Zeit

Die Zensurmechanismen von Facebook haben in diesem Fall ganz klar versagt. Der 37-Jährige lud den Clip um kurz nach 14 Uhr hoch. Nutzer meldeten den Film um 16 Uhr an Facebook. Bis er vom Netz genommen wurde dauerte es weitere 23 Minuten. In anderen Ecken des Netzes hatte der Film längst ein Eigenleben entwickelt. Facebook ist auf seine Nutzer angewiesen, um Inhalte mit extremer Gewalt zensieren zu können.

Nur wenn andere Nutzer etwas melden, kann man im Firmensitz in Kalifornien etwas unternehmen. Forderungen, mithilfe von Algorithmen derartige Beiträge auszusondern, widersteht Facebook bislang, wohl auch, weil es technisch schwierig ist, zuverlässig akzeptable von inakzeptablen Posts zu unterscheiden.

Doch gleich, ob bessere Zensurmechanismen die Publikation hätten verhindern können, es bleibt die Tatsache, dass soziale Medien zu derlei Inszenierungen einladen. Beim Start der Facebook-Funktion Facebook-Live im vergangenen Jahr sagte Mark Zuckerberg, man wolle die Menschen dabei unterstützen „so persönlich, roh und emotional wie nur irgendwie möglich miteinander zu kommunizieren“. Dazu gehört leider auch ein Gewaltakt wie der, der nun begangen worde.

Mörder ist auf der Flucht

Der Täter war seit einiger Zeit in einer persönlichen Notlage. «Mir gehen die Optionen aus», hatte er nicht lange vor der Tat per Facebook bekannt gegeben. Die Schulden waren dem Sozialarbeiter über den Kopf gewachsen, hinzu kamen anscheinend Probleme in seinen privaten Beziehungen. Darauf deutet nicht zuletzt auch hin, dass er auf dem Video kurz vor der Tat behauptet, er habe an jenem Tag schon 13 Menschen getötet und sei dabei, sein 14. Opfer zu suchen. Die Polizei konnte keinen anderen Tötungsfall vermelden. Der 37-Jährige wollte sich als Amokläufer inszenieren.

Drei Tage nach der Tat ist er weiterhin auf der Flucht. In sozialen Netzwerken ist nichts mehr von ihm zu hören. Zuletzt hat ihn seine Mutter kurz vor der Tat gesehen. Er habe ihr einen kurzen Besuch abgestattet, um ihr zu sagen, dass sie ihn niemals wiedersehen würde.

Die Behörden appellieren nun an Flüchtigen, sich zu stellen, um die „Hilfe zu bekommen, die er braucht“. Gleichzeitig wurden 50'000 Dollar (47'000 Euro/50'000 Franken) Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgesetzt und die Fahndung wurde auf die gesamten USA ausgeweitet. Bis der Täter gefasst ist, steht das Land jedoch unter einer spürbaren Anspannung. Niemand möchte der nächste harmlose Passant werden, der hingerichtet wird. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)