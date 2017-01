Clintons kommen zu Trumps Vereidigungs-Zeremonie

Hillary Clinton, erbitterte Gegnerin des künftigen Präsidenten Donald Trump, wird an der Seite ihres Mannes Bill Clinton an Trumps Vereidigungszeremonie am 20. Januar teilnehmen. Dies teilten Mitarbeiter des Paares am Dienstag mit.

Die ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Jimmy Carter werden ebenfalls kommen. Ein Sprecher des Republikaners George W. Bush und dessen Frau Laura teilte mit, die beiden seien «erfreut, Zeuge des friedlichen Machtwechsels werden zu können».

Bush senior wird fehlen

Der 92-jährige Demokrat Carter hatte bereits im Dezember angekündigt, an Trumps Amtseinführung in Washington teilzunehmen. Mit der Teilnahme des ehemaligen republikanischen Präsidenten George Bush wird nicht gerechnet, da der 92-Jährige gesundheitliche Probleme hat.

Nach einem ungewöhnlich erbitterten Wahlkampf hatte der Rechtspopulist Trump am 8. November überraschend die Präsidentschaftswahl gewonnen.

Die ehemalige US-Aussenministerin Hillary Clinton errang zwar insgesamt mehr Stimmen, sie verlor die Wahl aber dennoch, weil gemäss US-Wahlsystem die Ergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten entscheidend sind. (foa/sda)