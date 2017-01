Ärger im Hightech-Paradies

Die Amtseinführung von Donald Trump hatte ihren Schatten vor­ausgeworfen. Am Donnerstag ­haben fünfzig Technologiefachleute vor dem Gebäude von Palantir Technologies im kalifornischen Silicon Valley protestiert. Das Unternehmen untersucht grosse Datenmengen – auch über Grenzübertritte im Auftrag der US-Grenzschutzbehörde.

Die Demonstranten wollen nicht, dass Palantir Trump bei seinem Vorhaben unterstützt, eine Registrierungsdatenbank für Muslime anzulegen. Palantir-Geschäftsführer Alex Karp hat bereits erklärt, die Arbeit an der Datenbank nicht zu unterstützen, doch eine offizielle Mitteilung steht noch aus.

«Karps Antwort war sehr kurz», sagte Demonstrantin und Softwareingenieurin Sophie Xie. «Wir erwarten, dass Palantir Vorkehrungen trifft und dass Massnahmen, durch welche das Unternehmen sich verantwortungsbewusst zeigt, transparenter werden.» Auch Apple, Facebook und Google Alphabet haben erklärt, Trump bei dem Vorhaben nicht zu unterstützen. Sie begründen dies mit dem Schutz der Bürgerrechte.

Gründer unterstützt Trump

Der deutschstämmige Palantir-Mitgründer Peter Thiel steht jedoch an der Seite von Trump. Er glaubt, dass die US-Wirtschaft aufgerüttelt werden muss, um leistungsfähiger zu werden. Er war Teil von Trumps Übergangsmannschaft und hat Kontakte zu Verantwortlichen der grossen US-Technologieunternehmen geknüpft. «Alle glauben, Trump werde viel zu viel ändern», sagte Thiel vor einigen Tagen. «Nun, vielleicht wird Trump aber auch viel zu wenig ändern. Das scheint mir das grössere Risiko zu sein.»

Trump könnte Branche helfen

Sophie Xie und Thiel stehen für zwei unterschiedliche Gruppen im Silicon Valley. Menschen aus der Technologiebranche gelten als liberal. Und so verachten einige von ihnen den New Yorker Immobilienunternehmer und ehemaligen Fernsehstar. Doch sie wollen auch Geld verdienen. Zudem ist unter ihnen der Glaube verbreitet, der private Sektor könne soziale Probleme eher beheben als die Regierung. So ist die Meinung über Trumps künftigen Erfolg geteilt.

Trump hat angekündigt, die Unternehmenssteuer zu reformieren und grosse Unternehmen dazu zu bringen, die geschätzten 2,5 Billionen Dollar, die diese im Ausland halten, in die USA zu transferieren. Die aktuell zu zahlenden Steuern halten die Firmen bislang davon ab. Mit diesem Geld könnten im Silicon Valley enorme Investitionen getätigt werden, glaubt Investor und Technologieunternehmer Jason Calacanis.

Silicon Valley wird politischer

Die Technologiefirmen sind zudem gespannt, ob Trump es ihnen ermöglichen wird, mehr ausländische Fachkräfte einzustellen. Seine Energie- und Verkehrspolitik könnte zudem Einfluss auf Unternehmen haben, die im Bereich der Solarenergie oder autonom fahrender Autos tätig sind. Sicher ist hingegen, dass das Silicon Valley politischer sein wird als unter Barack Obama.

Die Technologiebranche würde Veränderungen nicht schätzen, da es zuletzt grossartig für sie gelaufen sei, sagt Jason Prado, der bei Facebook arbeitet und sich an den Protesten gegen Palantir beteiligt hat. Doch nun sei die Branche erstmals seit langer Zeit wieder am Vorgehen der Regierung interessiert. (Berner Zeitung)