Trockenes Silvester für Rucksackreisende

Australien will seinen jungen Rucksackreisende Manieren beibringen: Mit einem Alkoholverbot am Strand. Nachdem rund 10.000 Rucksacktouristen oder Backpackers, wie sie in Australien genannt werden, nach einer ausgelassenen Party am Weihnachtstag 15 Tonnen Müll am Coogee Beach in Sydney hinterliessen, greift die Gemeinde jetzt durch.

Silvester nun ohne Alkohol

Als Strafe für das „erbärmliche“ Verhalten ist ab Donnerstag für den gesamten restlichen Sommer Alkohol am Strand verboten. Die jungen Touristen, darunter viele aus Deutschland und Grossbritannien, dürfen zwar zu Silvester an den Strand zurückkehren, jedoch nur mit nichtalkoholischen Getränken.

Es sei enttäuschend, dass sie mit einer so starken Massnahme reagieren müssten, „aber wir müssen der Gemeinde wieder das Gefühl der Sicherheit geben, wenn sie das ‚Kronjuwel‘ des Stadtteils Randwick, den Coogee Beach, besuchen”, verteidigte Noel D’Souza, der Bürgermeister der Gemeinde, die Entscheidung in einer Pressemitteilung.

Party ausser Rand und Band

Grundsätzlich ist Weihnachten am Strand eine typische australische Tradition und Einheimische freuen sich, wenn Reisende aus aller Welt dabei mitmachen. „Ich habe es eigentlich immer geliebt, Backpackers dabei zu sehen, wie sie den Weihnachtstag am Meer geniessen“, schrieb Claire Obeid Rivera, die selbst in Coogee aufgewachsen ist, auf der Facebook Seite der Gemeinde. In 35 Jahren habe sie jedoch keine vergleichbare Menschenmenge gesehen.

Rivera und andere Einheimische berichteten über Touristen, die betrunken waren, Drogen nahmen, anstelle öffentliche Toiletten zu benutzen, überall urinierten, sich teilweise übergaben, auf Bäume kletterten und unendliche Mengen Müll hinterliessen. 15.000 Kilo mussten Gemeindemitarbeiter in den Folgetagen aufsammeln. „Ich konnte am nächsten Tag meine Tochter nicht mit zum Strand nehmen, weil es so ekelerregend war“, schrieb die Australierin. Das sei nicht fair.

Von der Pilgerstätte zur Partyhochburg

Wie das normalerweise eher gemütliche Familiengrillen oder Picknick am Strand so aus dem Ruder laufen konnte, lässt sich vermutlich damit erklären, dass Coogee bisher als einer der Strände galt, der noch mehr erlaubte als beispielsweise der berühmte Bondi Beach in der Nähe. Eine „Einladung“ zur Weihnachtsparty am Strand wurde jedoch über Soziale Medien geteilt und so überrannten schliesslich rund 10.000 junge Leute aus aller Welt den Strand, der weltbekannt ist, nachdem er 2003 wegen einer vermeintlichen Marienerscheinung kurzzeitig zur internationalen Pilgerstätte wurde.

Einheimische fühle sich bestraft

Die Strafaktion der Gemeinde stiess auf gemischte Reaktionen unter den Einheimischen. Claire Obeid Rivera schrieb, sie selbst unterstütze die Gemeinde: „Ich hatte genug und das Trinken im Sommer zu verbieten, scheint mir vernünftig“, beurteilte sie die Erziehungsmassnahme. Andere Einheimische reagierten dagegen mit Missfallen. „Warum bestraft ihr auch uns Einheimische wegen dieser Sache?“, schrieb Carlos Lampreia beispielsweise auf die öffentliche Gemeindeseite. Jordan Haylor, eine junge Britin, die Weihnachten am Coogee Beach feierte, sah den Fehler dagegen von Anfang an bei der Gemeinde. Denn diese habe viel zu wenig Mülleimer aufgestellt und nicht jeder sei so diszipliniert wie sie gewesen und habe seinen Müll wieder mit nach Hause genommen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)