«Ich war noch nie auf dem Güsche»

Frisch trotz kurzer Nacht: Veronica Fusaro (20) ist am Freitagabend noch am Festival «Moon and Stars» in Locarno aufgetreten. Am Samstag gehts weiter am letzten Tag des Gurtenfestivals, am frühen Abend tritt sie auf der Waldbühne auf.

Woher nimmt die jüngste Künstlerin des Openairs bloss diese Unbeschwertheit? «Ich mache einfach mein Ding», sagt sie - und kommt dann der Bitte nach, ihren neuen Song «Never getting Down» anzustimmen. Wir versuchen noch immer vergebens, die Nackenhaare runter zu kämmen.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)